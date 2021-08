Kroatien-Urlaub: Hunderte geimpfte Touristen erleben Schock

Urlaub Hunderte Corona-Infektionen nach Festival in Kroatien

Ein Festival hat in Kroatien für zahlreiche Corona-Neuinfektonen in Österreich gesorgt

Vor allem viele junge Menschen hatten auf einer Insel in Kroatien gefeiert

Ein großer Teil von ihnen sei bereits geimpft gewesen, wie es heißt

Nach langer Pause sehnen sich vor allem junge Menschen nach einer ausgelassenen Party. Dass das in Corona-Zeiten oft nicht folgenlos bleibt, zeigt der Fall Hunderter Jugendlicher aus Österreich, die Ende Juni tagelang im Kroatien-Urlaub auf dem Festival „Austria goes Zrce“ gefeiert haben. Auch Jugendliche aus Bayern waren zu dem Festival gereist.

Wie der "Standard" aus Österreich berichtet, seien insgesamt über 300 Infektionen im Zusammenhang mit dem Festival in Kroatien gemeldet worden. Das Blatt geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. So hätten sich Tausende Österreicher zur Zeit des Festivals rund um die kroatische Insel Pag aufgehalten.

Urlaub in Kroatien: Viele Festival-Teilnehmer waren geimpft

Knapp 8000 Menschen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren waren zu der mehrtägigen Strandparty gereist, wie der Veranstalter Martin Reitstätter am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Österreichische Gesundheitsbehörden haben Besucher aufgefordert, sich testen zu lassen, um weitere mögliche Infektionen aufzuspüren.

Laut Reitstätter wurden alle Partygäste vor dem Betreten des Geländes zwei Mal überprüft, ob sie geimpft, getestet oder von Corona-19 genesen waren. „Wir haben uns an die Vorgaben der österreichischen und kroatischen Regierungen gehalten“, sagte er. Reitstätter wies Vorwürfe einer Besucherin zurück, die im Gespräch mit der Zeitung „Der Standard“ über teils laxe Kontrollen berichtete. Rund 60 Prozent der Gäste waren laut einer von den Veranstaltern durchgeführten Umfrage zumindest teilgeimpft. „Was uns am allermeisten schreckt: Dass es so viele Geimpfte unter den positiv Getesteten gibt“, sagte Reitstätter.

Wie die "Passauer Neue Presse" berichtet, seien zumindest unter den aus Deutschland zum Festival gereisten Jugendlichen keine Neuinfektionen gemeldet worden, die im Zusammenhang mit dem Festival in Kroatien stehen. (bekö/dpa)

