Hiroshima erinnert an Atombombenabwurf vor 76 Jahren

Fr, 06.08.2021, 10.28 Uhr

Die japanische Stadt Hiroshima erinnert mit einer einfachen Zeremonie an den ersten Atombomben-Angriff der Geschichte vor 76 Jahren. So mancher Bewohner zeigt sich nachdenklich und mahnt, die Ereignisse von damals dürften nicht in Vergessenheit geraten.