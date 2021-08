Corona-Pandemie Die 3G-Regel gilt in Deutschland: Das müssen Sie beachten

Seit dem 23. August gilt in ganz Deutschland die sogenannte 3G-Regel. Das hat vor allem Auswirkungen für Ungeimpfte. Ein Bundesland plant schon eine 2G-Regelung.

Beschreibung anzeigen

Berlin. Die sogenannte 3G-Regel ist am Montag in Kraft getreten. Was die Maßnahmen für Alltagssituationen bedeuten, lesen Sie im Überblick.