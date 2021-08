Peter Fleischmann gestorben: Regisseur stirbt mit 84 Jahren

Er war einer der Protagonisten des Neuen Deutschen Films: Der Regisseur Peter Fleischmann ist gestorben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Familienkreisen erfuhr. Fleischmann wurde 84 Jahre alt. Über den Trauerfall hatte zunächst der „Tagesspiegel“ berichtet.

Zu seinen Hauptwerken gehören das Drama „Jagdszenen aus Niederbayern“ aus dem Jahr 1969 über einen schwulen Außenseiter in der Provinz und der Science-Fiction-Film „Die Hamburger Krankheit“ von 1979 über eine tödliche Seuche. In „Herbst der Gammler“ von 1967 porträtierte er die Gegenkultur der Jugend.

Peter Fleischmann: Regisseur mit 84 Jahren gestorben

In den 1990er Jahren war Fleischmann maßgeblich an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt und begleitete die Übernahme durch den französischen Mischkonzern Vivendi. Er gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Im Jahr 2008 erschien Fleischmanns Roman „Die Zukunftsangst der Deutschen“.

Wie seine Familie am Donnerstag bestätigte, starb der Regisseur und Autor am Mittwoch an den Folgen eines Sturzes. Fleischmann wohnte den Angaben zufolge zuletzt in Werder bei Potsdam. (dpa/fmg)

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Diese Prominenten sind 2021 gestorben Dusty Hill, der Bassist der Rockband ZZ Top, ist tot. Das gaben die anderen beiden Bandmitglieder der Gruppe bekannt. Foto: Foto: Mike Mccarn/FR34342 AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Joey Jordison, ehemaliger Schlagzeuger der Metal-Band Slipknot, ist am 26. Juli gestorben. Er wurde nur 46 Jahre alt. Foto: IMAGO / MediaPunch / Kevin Estrada

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Esther Bejarano, deutsch-jüdische Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, ist am 10. Juli mit 96 Jahren gestorben. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben "Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben. Foto: IMAGO / Independent Photo Agency

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Schauspielerin Lisa Banes starb am 14. Juni im Alter von 65 Jahren. Die Schauspielerin war von einem Scooter angefahren worden und erlitt schwere Gehirnverletzungen. Foto: IMAGO / ZUMA Press



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der "Kleine Raupe Nimmersatt"-Autor Eric Carle ist am Pfingstsonntag im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Covid-Infektion. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die italienische Sängerin Milva bei einem Auftritt 2012. Ihre Tochter bestätigte den Tod der rothaarigen Schlager- und Chansonsängerin am 24. April. Foto: Bodo Schackow/dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren. Foto: imago images / APress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II, schlief am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren für immer ein. Foto: dpa



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der US-Rapper DMX starb mit 51 Jahren am 9. April 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die US-Schauspielerin Jessica Walter starb im Alter von 80 Jahren am 24. März 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Magier Siegfried Fischbacher starb am 13. Januar 2021 mit 81 Jahren. Neun Monate zuvor verstarb sein Partner Roy Horn. Foto: imago images/Eventpress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Les McKeown ist am 20. April 2021 mit 65 Jahren plötzlich gestorben. Foto: IMAGO / ZUMA Press



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker starb am 4. Juni 2021 im Alter von 96 Jahren. Foto: dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de