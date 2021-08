Trennungsgerüchte: Cathy Hummels inszeniert sich auf Instagram

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.- Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Anderthalb Wochen ist es her, dass die „Bild am Sonntag“ die Trennung von Nationalspieler Mats Hummels (32) und Moderatorin Cathy Hummels (33) verkündete – nach 14 Jahren Beziehung. Eine Bestätigung gibt es trotz wiederholter Nachfragen immer noch nicht – aber auch kein Dementi. Stattdessen kommuniziert Influencerin Cathy Hummels über Instagram mit der Öffentlichkeit.

Derzeit sendet sie ihren 632.000 Abonnenten Grüße aus dem Kroatien-Urlaub. Sie sei einzigartig, schreibt sie zu einem Foto, auf dem ihr ein ebenso einzigartiges Einhorn als Luftmatratze im Pool dient. Darunter setzt sie Hashtags auf Englisch, die bedeuten: „Liebe dich selbst“ oder „Heiße Mama“.

„Instagram ist eine wichtige Marketing-Plattform, die Prominente längst nutzen, um ihre Botschaften zu verkünden, anstatt mit journalistischen Medien zu sprechen“, sagt die renommierte PR-Expertin Tina Schürmann. „Jeder Text, jedes Bild, jeder Hashtag wird wohl überlegt und mit Beratern abgestimmt. Der Vorteil ist, dass sie die absolute Kontrolle über ihre Inszenierung haben und sich keinen unangenehmen Fragen stellen müssen.“ Auch interessant: „Schlag den Star“: Einsames Duell von Hertel und Hummels

Cathy Hummels spielt mit Interesse an Trennungsgerüchten

Hummels, so Schürmann, spiele auf die Gerüchte an, ohne sie direkt zu kommentieren, und halte so das Interesse wach.

Tatsächlich haben getrennte Promi-Paare nach einem kurzen Wirbel mehr Ruhe, wenn sie ein öffentliches Statement zum Beziehungsstatus abgeben. „Da es bei Paaren in der Liga der Hummels aber meist um große Vermögen und Werbeverträge geht, muss hinter den Kulissen erst einiges geregelt werden, ehe man sich an die Öffentlichkeit wendet“, erklärt Schürmann.

Cathy Hummels: erfolgreich und imagebewusst Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Ansonsten geht Cathy Hummels bereits den Weg, der aus einem Tutorial für frisch getrennte Promi-Frauen stammen könnte. Sie demonstriert, dass sie auch allein stark ist („Keiner haut mich um“). Sie betont, dass ihr Kind das Wichtigste ist: „Alles was ich brauche, sind meine Babys“, schreibt sie unter ein Foto, das sie mit Sohn und Hund zeigt. Sie bemüht sich auch um Tiefe: „Ich plädiere für Equality (Gleichheit)“, gibt sie bekannt. Auf dem Foto dazu hat sie ein feministisches Buch in der Hand.

Mehr zum Thema: Mats und Cathy Hummels sind zum ersten Mal Eltern geworden

Und sie präsentiert den sogenannten Rache-Body. „Schönheit ist keine Frage des Alters“, textet sie unter ein Bikini-Foto. Viele verstehen das als Anspielung auf Gerüchte, laut denen Mats Hummels eine deutlich jüngere Freundin habe.

