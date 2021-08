Mallorca: Deutsches Mädchen stürzt in drei Meter tiefes Loch

Eine dreijährige Deutsche ist in Palma de Mallorca in einen Versorgungsschacht gestürzt. Der Grund war ein kaputter Gullydeckel. Trotz ihres Sturzes in das etwa drei Meter tiefe Loch trug das Mädchen lediglich Prellungen in Gesicht, Armen und Beinen davon. Das berichtet die „Mallorca Zeitung.“

Die Dreijährige war am Mittwochabend (18.8.) mit ihrem Vater und zwei älteren Kindern in der Altstadt von Palma unterwegs. Plötzlich gab eine der gusseisernen Abdeckungen eines Versorgungsschachts unter dem geringen Gewicht des Mädchens nach. Die Dreijährige stürzte in das Loch.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mallorca: Polizei sucht Ursache für kaputten Gully

Der Vater und mehrere Polizisten stiegen daraufhin in den drei Meter tiefen Schacht hinab, um das Mädchen herauszuholen. Ein Krankenwagen transportierte sie sofort in ein Krankenhaus.

Lesen Sie auch: Leben auf Mallorca - Wie Auswanderer ihren Traum verwirklichten

Die Polizei geht jetzt der Ursachen für den Unfall nach. Dabei soll vor allem die Frage geklärt werden, warum der Gullydeckel einbrach und ob es noch mehr Abdeckungen in einem so schlechten Zustand geben könnte.

(amw)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de