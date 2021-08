USA: Hurrikan "Henri" bewegt sich auf Ostküste zu - Notstand in New York

New York. Der zum Hurrikan hochgestufte Tropensturm "Henri" nimmt Kurs auf die US-Ostküste. In Teilen New Yorks wurde der Notstand ausgerufen.

Die Ostküste der USA wappnet sich für "Henri". Der zum Hurrikan hochgestufte Tropensturm wird Meteorologen zufolge am Sonntag in Long Island oder im Süden von Neuengland auf Land treffen. Bereits am Samstag meldete das US-Hurrikanzentrum NHC Windgeschwindigkeiten von fast 120 Stundenkilometern mit noch stärkeren Böen.

Das NHC erklärte, dass "Henri" mit oder fast mit Hurrikanstärke auf Land treffen werde. Die Wetterdienste warnen bereits vor gefährlichen Windböen, Sturmfluten, Starkregen und Überschwemmungen. Die Behörden der Bundesstaaten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermont haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich auf den Sturm vorzubereiten. Lesen Sie auch: Hurrikans: Was Sie über die Kategorien wissen müssen

Hurrikan "Henri": Notstand in Teilen New Yorks ausgerufen

Für New York und das angrenzende Neuengland werden auch heftige Regenfälle erwartet. New Yorks Gouverneur Cuomo hat für Teile des US-Bundesstaats bereits einen Notstand ausgerufen. "New Yorker, bitte nehmen Sie das ernst, denken Sie an Hurrikan Sandy", sagte Cuomo am Samstag bei einer Pressekonferenz. Man hoffe, die Auswirkungen des für Sonntag erwarteten Hurrikans würden nicht so schlimm wie 2012, aber ein glimpflicher Verlauf sei nicht sicher.

Tropensturm "Sandy" richtete im Jahr 2012 große Schäden an, 44 Menschen kamen ums Leben. 1991 hatte Hurrikan "Bob" dort 17 Menschen das Leben gekostet. Die letzte Hurrikan-Warnung für New York gab es im August 2011 bei Hurrikan "Irene". Auch interessant: Tornado in Ostfriesland? Sturm beschädigt Dutzende Häuser

