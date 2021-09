Spätsommerhoch hat Sonne und Wärme im Gepäck

Sonnenbad an einem Badesee.

Hoch "Hermelinde" sorgt in den kommenden Tagen für Sonne und spätsommerliches Wetter. "Schönheitsfehler" gebe es allerdings im Norden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Denn dort ziehen auch mal dichtere, teils hochnebelartige Wolkenfelder durch.

In der Nacht zum Sonntag fallen den Meteorologen zufolge die Temperaturen auf 6 bis 13 Grad. Im Norden und Osten ist Hochnebel zu erwarten, ansonsten ist es nur gering bewölkt oder klar. Tagsüber klettern die Werte im Norden, Osten und an den Alpen auf 20 bis 25 Grad, ansonsten liegen die Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad. Es ist meist heiter bis sonnig, im Norden kann es weiterhin teils hochnebelartig bewölkt sein. Kurze Schauer und Gewitter seien im Mittelgebirgsraum und im südlichen Bergland nicht ausgeschlossen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die neue Woche startet am Montag mit Tageshöchstwerten zwischen 21 und 28 Grad. Auch im Verlauf der Woche erwarten die Meteorologen eine Hochdruckzone, "die zunächst stabil erscheint".

© dpa-infocom, dpa:210904-99-91407/2