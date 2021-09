Stromausfall in Dresden - Aufzüge steckten fest

In Dresden ging am Montagnachmittag plötzlich nichts mehr. Gegen 14 Uhr kam es zu einem großflächigen Stromausfall in der Landeshauptstadt, aber auch Teile der umliegende Gemeinden waren betroffen. Tausende Haushalte hatten keinen Strom. Ampeln funktionierten nicht, Straßenbahnen standen still und einige Menschen waren in Aufzügen gefangen.

Auf Grund des Stromausfalls sind unter anderem zahlreiche Personen in Aufzügen stecken geblieben. Wir sind unterwegs und arbeiten die Einsatzstellen ab. Das Personal in der #IRLS wurde aufgestockt.

⚠️Bitte halten Sie den #Notruf 112 für Notfälle frei!⚠️ #Stromausfall #Dresden — Feuerwehr Dresden (@FeuerwehrDD) September 13, 2021

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Energieversorger SachsenEnergie teilte dem MDR Sachsen mit, dass es kurz vor 14 Uhr zu einer Störung in einem Umspannwerk im Dresdner Stadtteil Zschachwitz gekommen ist.

UPDATE Stromausfall: Es rollt ganz langsam wieder an. Bitte habt Verständnis dafür, dass es noch etwas dauern kann bis sich alles wieder normalisiert! /ch — DVB AG (@DVBAG) September 13, 2021

Diese hatte einen zweiten Stromausfall zur Folge, der alle Abnehmer von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsstrom betraf. Die genaue Ursache war noch unklar, ebenso die genaue Anzahl der betroffenen Haushalte.

Lesen Sie hier: Viele Unternehmen offen für Investitionen in Ökostrom

Stromausfall: Zwischen fünf Minuten und zwei Stunden

Wie lange der Stromausfall anhielt schien am Montag zunächst unterschiedlich. Während manche Orte nur für ein paar Minuten betroffen waren, berichten manche Twitter Nutzerinnen und Nutzer von bis zu zwei Stunden ohne Strom. Auch Mobilfunk-Kunden berichteten von Beeinträchtigungen unter anderem im Vodafone-Netz. Wann alle Kunden wieder am Netz sind, konnte SachsenEnergie zunächst nicht sagen.

Auf Twitter sehen manche Nutzerinnen und Nutzer auch das Gute und freuen sich über ihre eigene Vorbereitung und erneuerbare Energien. (fmg)

Alle so #Stromausfall in #Dresden, ich so keen Problem, dank Solaranlage kann ich weiter an der Diplomarbeit arbeiten 🌞 pic.twitter.com/Jl2SJgUyBY — Nils (@NilsRueb) September 13, 2021

Mehr zum Thema: Stromausfall bei RTL-Sendung: Kloeppel moderiert im Dunkeln

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de