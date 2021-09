Mutter soll Baby in die Tiefe gestürzt haben

In einem Streit um 35 Euro soll eine vierfache Mutter ihr vier Monate altes Baby aus dem Fenster gestürzt haben.

Wegen versuchten Mordes muss sich die vierfache Mutter seit Donnerstag vor dem Landgericht Zwickau verantworten. "Es war ein Unfall", ließ die 23-Jährige zum Prozessauftakt über ihren Anwalt erklären. Ihr sei schlecht geworden und das Kind aus den Händen geglitten. Nachfragen des Gerichts wollte sie nicht beantworten.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Anklage geht von einer Gewalttat aus. Demnach hatte es an jenem Tag im Juni 2020 an dem Wohnhaus in Auerbach im Vogtland in Sachsen lautstarken Streit gegeben. Dabei soll es um eine Zahlung von 35 Euro gegangen sein. "Aus Wut und Verärgerung" habe die Mutter dann das Kind aus dem Fenster gehalten und fallen gelassen. Es sei mindestens sechs Meter tief auf einen betonierten Weg gestürzt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat die Frau aus niederen Beweggründen gehandelt.

Das damals erst vier Monate alte Mädchen überlebte schwer verletzt. Es erlitt mehrere Brüche, eine Gehirnerschütterung, ein Bauchtrauma und eine Nierenprellung.

Anwohner berichteten vor Gericht, dass sie mittags durch lauten Tumult auf der Straße aufgeschreckt worden seien. Worum es gegangen sei, habe er nicht verstanden, sagte ein Zeuge. Er habe die Polizei rufen wollen, als er plötzlich ein kleines Bündel fallen gesehen und einen dumpfen Aufschlag gehört habe. Eine Seniorin erzählte, sie habe gesehen wie jemand das Baby über den äußeren Fensterstock hinaus hielt und es dann herunterfiel. "Ich konnte das gar nicht fassen", sagte sie. "Ich glaube, sie hat es fallen gelassen."

Auch der Ehemann der Angeklagten war am Donnerstag als Zeuge geladen, verweigerte aber die Aussage. Nach eigenen Angaben ist die 23-Jährige verheiratet und hat drei weitere Kinder im Alter zwischen 8 Monaten und 8 Jahren. Sie stammt laut Gericht aus Rumänien und lebt seit drei Jahren in Deutschland. Für das Gerichtsverfahren sind weitere Termine im Oktober anberaumt.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-327472/3