La Palma: Lava des Kanaren-Vulkans fließt ins Meer – Schlimme Befürchtung

Zehn Tage nach dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma sind Lavaströme in den Atlantik geflossen. Experten befürchten, dass der Kontakt der Lava mit Meerwasser gesundheitsschädliche Gase freisetzen könnte.

Seit über einer Woche spukt der Vulkan Cumbre Vieja auf der Kanaren-Insel La Palma Feuer. Über 6000 Menschen wurden wegen des Vulkanausbruchs in Sicherheit gebracht. Die Lava hat inzwischen rund 650 Häuser zerstört – ein ganzes Dorf wurde vernichtet. Doch nun scheint sich ein neues Problem anzubahnen: Der Lavastrom hat inzwischen das Meer erreicht – Experten sind alarmiert.

„Die Lava hat das Meer bei Playa Nueva erreicht“, teilte das Vulkanologische Institut der Kanaren in der Nacht zum Mittwoch via Twitter mit. Das Problem dabei: Durch den Kontakt mit Wasser könnten gesundheitsschädliche Gase freigesetzt werden. Zudem sind laut der Deutschen Presse-Agentur Explosionen mit glühenden Lavabrocken und kochend-heiße Flutwellen denkbar.

Nach dem Vulkanausbruch auf derKanareninsel La Palma haben die Lavaströme das Meer erreicht. Foto: Saul Santos/AP/dpa

La Palma: Lava erreicht nach Vulkanausbruch das Meer

Die Behörden auf La Palma haben nun eine Sperrzone eingerichtet – die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebiets, in dem die Lava in den Atlantik fließt, wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig mahnt das Vulkanologische Institut zur Vorsicht: "Das Einatmen oder der Kontakt mit ätzenden Gasen oder Flüssigkeiten kann Haut, Augen und Atemwege reizen und Atembeschwerden verursachen."

Bereits am Dienstag – neun Tage nachdem der Cumbre Vieja ausgebrochen war – wurde die zu Spanien gehörende Insel La Palma offiziell zum Katastrophengebiet erklärt. Zuvor hatte Regierungschef Pedro Sánchez am Wochenende die Absicht dazu erklärt. Zugleich stellte die Regierung in Madrid 10,5 Millionen Euro Soforthilfe für die Betroffenen bereit, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Damit sollten 107 Wohnungen und die dringendsten Ausgaben der Menschen finanziert werden, deren Häuser von der Lava zerstört wurden.

La Palma: Ausgangssperre als Schutz vor giftigen Gasen

Die rund 1000 Grad heiße Lava zerstörte zuletzt auch Bananenplantagen und große Gewächshäuser nahe der Küste. Deren Plastikplanen und dort gelagerter Kunstdünger fingen Feuer, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Da dabei giftige Dämpfe freigesetzt wurden, mussten einige Menschen nahe gelegene Häuser verlassen, berichtete die spanische Zeitung „La Vanguardia“.

Aus sicherer Entfernung beobachten Menschen auf der Kanareninsel La Palma, wie die Lava ins Meer fließt. Foto: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Lange Wartezeiten für Fähre nach Teneriffa

Der Flugverkehr mit der Insel war immer wieder unterbrochen und wegen der Naturkatastrophe zeitweise komplett eingestellt. Als Alternative blieben nur Fähren zur größeren kanarischen Nachbarinsel Teneriffa. Allerdings wurde von langen Wartezeiten berichtet. Zuletzt hatten sich auf der Insel Urlauber gesammelt, die sich das Naturspektakel ansehen wollten. Viele Hotels waren ausgebucht. Ein Sprecher der Inselhoteliers übte am Wochenende Kritik: „Jetzt ist nicht der Augenblick für Tourismus auf der Insel, jetzt ist die Zeit zum Helfen.“

Der Vulkan in dem Höhenzug Cumbre Vieja im Süden der Insel vor der Westküste Afrikas war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Im Vorfeld wurden auf der Insel Erdbeben registriert. Wie lange er aktiv bleiben würde, konnten auch Vulkanologen nicht sagen. Es könne Wochen oder auch Monate dauern. (fmg/dpa)

