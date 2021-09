ESC-Star tot: Eurovision-Teilnehmer stirbt im Alter von nur 48 Jahren

Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.

Skandale begleiteten die Karriere des Profi-Wrestlers Jerome Young alias New Jack. Er starb am 14. Mai mit nur 58 Jahren.

Der Fitnesspionier Werner Kieser ist am 19. Mai im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben.

"Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben.

Mit Martin Perscheid ist einer von Deutschlands berühmtesten Cartoonisten im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Er starb am 31. Juli an Krebs.

Der französische Schauspielstar Jean-Paul Belmondo starb am 6. September in Paris mit 88 Jahren.

"The Wire"-Star Michael K. Williams wurde am 6. September tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Schauspielerin Jane Powell, hier in einer Aufnahme aus den 1980er-Jahren, ist tot. Sie starb am 16. September. Powell wurde 92 Jahre alt.

Schauspieler Willie Garson als Stanford Blatch im "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That" ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

Beim ESC erreichte er in Helsinki 2007 den achten Platz

Nun ist Sänger Hayko aus Armenien im Alter von nur 48 Jahren gestorben

In seiner Heimat war der ESC-Teilnehmer ein gefeierter Star

Er galt als einer der bekanntesten Musiker seines Landes und vertrat dieses 2007 sogar beim Eurovision Song Contest in Helsinki. Nun ist der Sänger und Songwriter Hayko im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Krankenhauses, in dem Hayko zuletzt behandelt worden war, gegenüber einem armenischen Radiosender.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hayko: Exfrau äußerte sich zu Covid-19-Erkrankung

Bereits seit einer Woche habe sich der Sänger nach einer Corona-Infektion in schlechtem Zustand befunden. Zuletzt hatte sich Haykos Exfrau, die Designerin und Sängerin Anahit Simonyan, an die Öffentlichkeit gewandt und davon gesprochen, dass sich der Zustand ihres früheren Mannes verbessert habe. "Wir haben alles versucht, was wir haben. Lasst uns hoffen, dass er es übersteht", schrieb sie.

Hayko beim ESC 2007

Europaweite Bekanntheit hatte der Sänger durch seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2007 erlangt. Dort vertrat er Armenien mit dem Lied "Anytime You Need" und erreichte den achten Platz. In seiner Heimat war er von 2013 bis 2015 zudem als Teil der Castingshow "The Voice of Armenia" im Fernsehen zu sehen. (nfz)

Mehr Infos rund um den Eurovision Song Contest

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Deutschland ist mit Michael Schulte beim 63. Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon (Portugal) überraschend auf dem vierten Platz gelandet und hat seine Serie von Misserfolgen bei dem Musikwettbewerb gestoppt. Mit seiner gefühlvollen Ballade „You let me walk alone" begeisterte er ESC-Fans in ganz Europa. Wir zeigen alle deutschen Teilnehmer seit 2008. Foto: Armando Franca / dpa

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Levina stand am 13. Mai 2017 auf der ESC-Bühne in Kiew (Ukraine). Sie belegte mit ihrem Song „Perfect Life“ leider nur den vorletzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Jamie-Lee vertrat Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm (Schweden). Mit ihrem Titel „Ghost“ holte sie 11 Punkte. Es reichte nur zum letzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Ann Sophie trat am 23. Mai 2015 mit ihrem Song „Black Smoke“ für Deutschland in Wien an. Punkte gab es keine. Sie belegte mit dem österreichischen Beitrag den letzten Platz von 27 Kandidaten. Foto: dpa Picture-Alliance / Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Das Musikerinnentrio Elaiza aus Berlin vertrat Deutschland am 10. Mai 2014 in Kopenhagen (Dänemark). Die Band holte mit ihrem Song „Is It Right“ 39 Punkte und den 18. Platz. 26 Interpreten nahmen insgesamt teil. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images



Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Im Finale des ESC 2013 in Malmö (Schweden) schaffte es die Band Cascada auf Platz 21. Mit ihrem Beitrag „Glorious“ konnte die Sängerin Natalie Horler 18 Punkte ergattern. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Roman Lob ging am 26. Mai 2012 in Baku (Aserbaidschan) ins Rennen. Sein Lied „Standing Still“ fand durchaus großen Anklang. 110 Punkte brachten ihn auf Platz acht. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Lena Meyer-Landruts „Taken by a Stranger“ schaffte es in Düsseldorf auf Platz zehn. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Und mit „Satellite“ holte Lena 2010 in Oslo (Norwegen) den ersten Platz. Zuletzt hatte Deutschland 1982 den ESC-Sieg nach Hause gebracht. Die damals 17-jährige Nicole überzeugte mit „Ein bißchen Frieden“. Foto: Rolf Klatt / Getty Images

Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Alex Swings Oscar Sings! – das Musikduo, das aus dem deutschen Musikproduzenten Alex Christensen (Hintergrund) und dem US-amerikanischen Sänger Oscar Loya besteht – belegte beim Finale des 54. ESC in Moskau den 20. Platz unter 25 Teilnehmern. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa



Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008 Unterstützt wurden sie von Burlesque – Künstlerin Dita van Teese. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de