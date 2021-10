Aldi, Lidl & Co.: Neue Regeln beim Einkaufen drohen

Frankfurt In Hessen dürfen Einzelhändler in Zukunft selbst über eine 2G-Regel entscheiden. Tritt die Regelung auch bei Aldi und Co. in Kraft?

Tritt die 2G-Regel bald selbst bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. in Kraft? Bei Einkäufen in Supermärkten müssen bereits strenge Corona-Regeln beachtet werden: Hygiene- und Abstandsregeln werden vorausgesetzt. Ganz allgemein gilt jedoch: Steigen die Fallzahlen, müssen auch die Maßnahmen verschärft werden. Für strengere Regeln im Einzelhandel, darunter auch Supermärkte, sind die Länder verantwortlich. In der Vergangenheit waren Geschäfte des täglichen Bedarfs von Lockdowns ausgenommen. Wie sieht das mit der 2G-Regelung aus?

In Hessen dürfen Einzelhändler in Zukunft schließlich selbst entscheiden, ob sie ungeimpfte Kundinnen und Kunden in ihren Laden lassen. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt entschieden. Geklagt hatte eine Händlerin von Grills und Grillzubehör.

Per einstweiliger Anordnung erlaubte es das Gericht der Klägerin, künftig nur noch Menschen in ihr Geschäft zu lassen, die vollständig gegen Corona geimpft oder genesen sind. Allen anderen Kunden darf der Zutritt verwehrt werden. Dafür entfallen im Laden die Maskenpflicht und alle Abstandsregeln sowie die Kapazitätsbeschränkung.

Corona-Schutzverordnung unterscheidet bei 2G zwischen verschiedenen Geschäften

Diese Möglichkeit sieht die hessische Corona-Schutzverordnung zwar grundsätzlich vor – der Einzelhandel wurde von der Regelung allerdings explizit ausgeschlossen. Anwenden konnten sie dagegen:

Hotels und Gaststätten

Clubs und Diskotheken

Kinos und Theater

Schwimmbäder

Fitnessstudios

Zoos und Tiergärten

Bordelle

Gericht entscheidet: 2G zukünftig auch im Einzelhandel möglich

Gegen diese Kategorisierung wehrte sich die Klägerin vor Gericht – und bekam recht. Laut einer Mitteilung des Gerichts sei sie der Auffassung gewesen, dass "es ihr im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit möglich sein müsse, das 2G-Model umzusetzen". Das Gericht äußerte daraufhin "erhebliche rechtliche Bedenken gegen den Ausschluss von Verkaufsstätten von der sogenannten 2G-Regelung" und kippte die Regel. Lesen Sie auch: 2G-Regel – Das bedeutet die Corona-Regelung

Laut "Welt" begrüßt der Handelsverband Deutschland (HDE) diese Entscheidung. "Das Urteil lässt den Händlern die Wahl, ob sie eine 2G-Regelung anwenden wollen oder eben nicht", zitiert die Zeitung HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Mit einer flächendeckenden Umsetzung der strengen Corona-Regel in ganz Deutschland rechne man aber nicht.

Ob im Einzelhandel und damit auch bei Einkäufen in Supermärkten im weiteren Verlauf der Pandemie tatsächlich strengere Maßnahmen wie eine 2G-Regel droht, wird sich dementsprechend je nach Corona-Lage vor Ort zeigen. (nfz)

