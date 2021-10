Norwegen: Attentat - Mann tötet mit Pfeil und Bogen fünf Menschen in Oslo

Gewalttat in Norwegen: Ein Mann hat in Kongsberg mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen getötet

Die Polizei nahm in kurz nach der Tat fest

Den Behörden war der 37-Jährige schon vor seinem Amoklauf bekannt

Südwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo hat es am Mittwochabend eine schwere Gewalttat gegeben. Ein Mann hat im Zentrum der Kleinstadt Kongsberg mit Pfeil und Bogen auf Menschen geschossen. Fünf von ihnen starben.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch am Abend festnehmen. Es handele sich bei ihm um einen 37-jährigen Dänen, der in Kongsberg gelebt habe. Nach bisherigen Informationen soll der Mann alleine gehandelt haben.

Der Mann war der Polizei bereits bekannt, wie die Ermittler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Oslo mitteilten. Die norwegischen Behörden hatten den 37-jährigen im vergangenen Jahr wegen einer vermuteten Radikalisierung kontaktiert. Demnach war der Mann zuvor zum Islam konvertiert.

Wegen Gerüchten in den sozialen Medien hatte die Polizei schon am Mittwoch erste Informationen zu dem Tatverdächtigen veröffentlicht. Dort seien zahlreiche Falschinformationen verbreitet worden, von denen mehrere Menschen betroffen gewesen seien.

Bei Oslo: Attentat mit Pfeil und Bogen

Die ersten Notrufe gingen laut Schilderungen des zuständigen Polizeichefs Øyvind Aas, am frühen Mittwochabend um 18.13 Uhr ein. Mehrere Zeugen berichteten, dass sich ein Bewaffneter in der Kongsberger Innenstadt aufhalte und dort mit Pfeil und Bogen auf Menschen schieße.

#Kongsberg Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen. Ikke mulighet til media pr nå. Oppdateres senere. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) October 13, 2021

Mehrere Stadtteile wurden von der Polizei abgeriegelt. Die Tat soll sich an mehreren Orten des Zentrums ereignet haben. Medien berichteten von einem Supermarkt als einem Ort des Geschehens. Im Fernsehen war ein großes Aufgebot an bewaffneten Sicherheitskräften und Krankenwagen zu sehen. Ein Hubschrauber und ein Bombenentschärfungsteam wurden ebenfalls zum Tatort entsandt.

Rund eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf sei der Verdächtige festgenommen und in eine Polizeidienststelle in die Nachbarstadt Drammen gebracht worden, erklärte Aas.

Norwegen: Mutmaßlicher Täter wurde festgenommen

"Der Mann, der diese Tat begangen hat, ist von der Polizei festgenommen worden. Nach unseren Informationen war nur eine Person beteiligt", führte Aas weiter aus.Laut einem Bericht des Senders TV2 hatte der Mann auch ein Messer und eventuell mehrere andere Waffen bei sich.

Polizisten ermitteln im Zentrum von Kongsberg nach einer Gewalttat mit Toten und Verletzten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/dpa

Kongsberg: Tat ereignete sich am Vorabend des Regierungswechsels

"Das ist eine Tragödie für alle Betroffenen. Mir fehlen die Worte", sagte Kongsbergs Bürgermeisterin Kari Anne Sand gegenüber "Verdens Gang". Auch Norwegens scheidende Ministerpräsidentin Erna Solberg hat den Betroffenen der Gewalttat in der Kleinstadt Kongsberg ihre Anteilnahme ausgedrückt. "Unsere Gedanken gehen zuallererst an die Betroffenen und ihre Angehörigen", sagte Solberg. Sie wird am Donnerstag nach ihrer Wahlniederlage vor einem Monat von dem Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre an der Regierungsspitze abgelöst.

Norwegen hatte vor zehn Jahren den schwersten Terroranschlag seiner modernen Geschichte erlebt. Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik tötete am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen.

(afp/dpa/fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de