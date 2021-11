Brasilien: Angler flüchtet vor Bienen und wird gefressen

In diesem See starb ein 30-jähriger Brasilianer nach einem Piranha-Angriff.

Ein 30-jähriger Brasilianer ist bei einem tragischen Angelunfall im Bundesstaat Minas Gerais ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr bereits am 31. Oktober im kleinen Ort Brasilanda de Minas, etwa 300 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Brasilia.

Wie lokale Medien berichten, habe der Mann mit zwei Freunden an einem See gesessen und sei dabei von einem Schwarm Bienen angegriffen worden. Um den Bienen zu entkommen, sprangen die drei Freunde in den See.

Während die beiden Freunde des Anglers unbehelligt ans Ufer zurückschwimmen konnten, ertrank der 30-jährige. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde er anschließend von Piranhas angegriffen und in Teilen gefressen. Die Leiche des Mannes wurde etwa vier Meter vom Ufer entfernt gefunden und sei von den Fischen regelrecht zerfetzt worden.

