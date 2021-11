William Lucking: Netflix-Star stirbt mit 80 Jahren

Berlin William Lucking ist tot. Er spielte in mehr als 100 Produktionen mit. Seine bekannteste Rolle hatte er in der Serie "Sons of Anarchy".

Der US-amerikanische Schauspieler William Lucking ist im Alter von 80 Jahren getorben. Das teilte seine Frau Sigrid Lucking in einem Nachruf mit, den Schauspielkollege Stephen Macht auf Facebook veröffentlichte. Der TV-Star starb bereits am 18. Oktober in seinem Zuhause in Las Vegas.

Der Hollywoodstar stand in seiner über 50 Jahre andauernden Karriere für mehr als 100 TV- und Filmproduktionen vor der Kamera. Zuletzt war er vielen vor allem durch seine Rolle des alternden Bikers Piney Winston in der Serie "Sons of Anarchy" bekannt.

Ihr Liebster habe zwar "oft harte und starke Kerle" gespielt, "in seinem eigentlichen Leben" sei er jedoch ein "eleganter Mann mit einem brillanten Intellekt" gewesen, beschreibt Sigrid Lucking ihren Ehemann, mit dem sie 25 Jahre verheiratet war. "Er war ein Riese von einem Mann mit der Seele eines Dichters."

William Lucking spielte in "Erin Brockovich" neben Julia Roberts

Zu den bekanntesten Rollen des im US-Bundesstaat Michigan geborenen Stars zählt neben der in "Sons of Anarchy", die er zwischen 2008 und 2011 in vier Staffeln verkörperte, auch die des Army-Colonels Lynch in der beliebten Action-Serie "Das A-Team". Lucking spielte sie in den Jahren 1983 und 1984. Außerdem mimte er in mehreren erfolgreichen Kinofilmen unterschiedliche Charaktere. 2000 spielte er in "Erin Brockovich" neben Julia Roberts, 2012 in "Contraband" neben Mark Wahlberg.

William Lucking, dessen erste Frau 1996 an Krebs starb, hinterlässt neben seiner zweiten Ehefrau Sigrid zwei Töchter und zwei Enkelinnen. Woran der Schauspieler im Alter von 80 Jahren starb, ist bisher nicht bekannt. (fmg)

