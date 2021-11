Streit im Kinosaal - 17 Menschen mit Reizgas verletzt

In einem Kino in Essen hat ein 25-Jähriger Reizgas versprüht, er verletzte sich selbst sowie 16 weitere Menschen.

Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen sowie fünf Jugendliche. Der 25-Jährige sei anscheinend am Samstagabend in einem Kinosaal mit den Jugendlichen in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er das Gas eingesetzt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben von Zeugen soll eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und den Jugendlichen eskaliert sein. Die fünf Jugendlichen hätten den Mann körperlich angegriffen. Daraufhin habe der 25-Jährige das Reizgas versprüht.

Beim Sprühen habe der 25-Jährige sich auch selbst verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Kinogästen ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungsdienst behandelte vor Ort die anderen Verletzten.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-993480/2