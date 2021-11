Beschlussvorlage Corona-Gipfel: Flächendeckende 2G-Regel könnte kommen

Wir befinden uns mittlerweile in der vierten Corona-Welle. Aufgrund der zu niedrigen Impfquote steigen die Zahlen enorm an. Die Stiko spricht deshalb eine neue Empfehlung aus.

Nach über anderthalb Jahren Corona-Pandemie wird in diesem Herbst die Lage auf den Intensivstationen dramatisch. Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen und Inzidenzen in Deutschland, kommen am Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zu einem erneuten Corona-Gipfel zusammen.

Welche Maßnahmen und Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen werden könnten, wird in der Beschlussvorlage des Gipfels festgehalten, der unserer Redaktion vorliegt. An der Beschlussvorlage wird jedoch nach wie vor gearbeitet. Die Punkte können sich im Laufe der nächsten Stunden noch verändern. Wir haben die wichtigsten möglichen Beschlüsse für Sie zusammengefasst.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vorläufige Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel: Das fordern Bund und Länder

Impfangebote: Bund und Länder wollen die Impfangebote ausweiten — unter anderem, um schnell Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren anbieten zu können, sobald die Empfehlung der Stiko vorliegt. Zudem soll die Impfberatung ausgeweitet werden.

Bund und Länder wollen die Impfangebote ausweiten — unter anderem, um schnell Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren anbieten zu können, sobald die Empfehlung der Stiko vorliegt. Zudem soll die Impfberatung ausgeweitet werden. Booster-Impfungen: Bürgerinnen und Bürger sollen eine Booster-Impfung erhalten, wenn die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt oder bald zurückliegen wird. Dazu sollen die Länder die erforderlichen Kapazitäten schaffen und Impfmöglichkeiten ausweiten.

Bürgerinnen und Bürger sollen eine Booster-Impfung erhalten, wenn die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt oder bald zurückliegen wird. Dazu sollen die Länder die erforderlichen Kapazitäten schaffen und Impfmöglichkeiten ausweiten. Alten- und Pflegeheime: Personal und Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen sollen täglich eine negative Testbescheinigung vorweisen, die nicht älter als 24 Stunden ist. Auch geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, bis zu dreimal wöchentlich.

Personal und Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen sollen täglich eine negative Testbescheinigung vorweisen, die nicht älter als 24 Stunden ist. Auch geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, bis zu dreimal wöchentlich. Arbeitsplatz/Homeoffice: Am Arbeitsplatz soll bundesweit die 3G-Regelung eingeführt werden, die täglich kontrolliert werden soll. Die Arbeit im Homeoffice soll vom Arbeitgeber ermöglicht werden, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen.

Am Arbeitsplatz soll bundesweit die 3G-Regelung eingeführt werden, die täglich kontrolliert werden soll. Die Arbeit im Homeoffice soll vom Arbeitgeber ermöglicht werden, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Öffentliche Verkehrsmittel: Zusätzlich zur Maskenpflicht soll in den öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel eingeführt werden. Corona-Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.

Zusätzlich zur Maskenpflicht soll in den öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel eingeführt werden. Corona-Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. 2G und 2G+: Der Zugang zu Veranstaltungen, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen soll nur noch Geimpften und Genesenen ermöglicht werden. Bei einer Hospitalisierungsrate über einem Schwellenwert, der in der Beschlussvorlage noch nicht definiert ist, kann die 2G-Regelung auch in 2G-Plus umgewandelt werden. Ausgeschlossen sind Kinder unter 12 Jahren und Personen, die nicht geimpft werden können.

Der Zugang zu Veranstaltungen, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen soll nur noch Geimpften und Genesenen ermöglicht werden. Bei einer Hospitalisierungsrate über einem Schwellenwert, der in der Beschlussvorlage noch nicht definiert ist, kann die 2G-Regelung auch in 2G-Plus umgewandelt werden. Ausgeschlossen sind Kinder unter 12 Jahren und Personen, die nicht geimpft werden können. Kostenlose Bürgertest: Corona-Bürgertests werden wieder kostenlos. Die Kosten trägt der Bund.

Corona-Bürgertests werden wieder kostenlos. Die Kosten trägt der Bund. Kitas und Schulen: In Bildungs- und Betreuungseinrichtungen soll weiterhin regelmäßig und kindgerecht getestet werden. Zudem sollen das Personal in Kitas und Schulen sowie Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gezielt Informationen über Impfungen und deren Wichtigkeit erhalten.

In Bildungs- und Betreuungseinrichtungen soll weiterhin regelmäßig und kindgerecht getestet werden. Zudem sollen das Personal in Kitas und Schulen sowie Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gezielt Informationen über Impfungen und deren Wichtigkeit erhalten. Pflegebonus: Pflegekräfte sollen einen Pflegebonus erhalten. Zudem bekräftigen die Länder ihren Beschluss vom 18. März 2021, demzufolge die Rahmenbedingungen und Entlohnung in der Pflege dauerhaft und stetig zu verbessern sind.

Pflegekräfte sollen einen Pflegebonus erhalten. Zudem bekräftigen die Länder ihren Beschluss vom 18. März 2021, demzufolge die Rahmenbedingungen und Entlohnung in der Pflege dauerhaft und stetig zu verbessern sind. Überbrückungshilfen: Die Überbrückungshilfen sollen über den 31. Dezember 2021 um drei Monate bis zum 31. März 2022 verlängert werden. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten unterstützen zudem die fortgesetzte Gewährung eines Entschädigungsanspruchs von Eltern, die pandemiebedingt die Betreuung ihrer Kinder übernehmen müssen.

Die Überbrückungshilfen sollen über den 31. Dezember 2021 um drei Monate bis zum 31. März 2022 verlängert werden. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten unterstützen zudem die fortgesetzte Gewährung eines Entschädigungsanspruchs von Eltern, die pandemiebedingt die Betreuung ihrer Kinder übernehmen müssen. Epidemische Lage: Bund und Länder rufen den Bundestag dazu auf, bei der Feststellung des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite eine aktuellen Bewertung der Frage zu treffen, ob eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de