Corona-Gipfel heute: Lockdown, Notbremse - Drohen neue Regeln?

Angesichts der angespannten Corona-Lage beraten Bund und Länder am Dienstag über das weitere Vorgehen

Das Bundesverfassungsgericht erklärte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Schulschließungen für verfassungsmäßig

Droht nun eine Verschärfung der Maßnahmen?

Angesichts der weiter eskalierenden Corona-Lage und dem zusätzlichen Auftauchen der Omikron-Variante haben sich Bund und Länder für Dienstag auf eine Art informellen Corona-Gipfel geeinigt. In den vergangenen Tagen war von verschiedenen Seiten auf eine kurzfristige Beratung zwischen Bund und Ländern gedrängt worden.

Ein weiterer Grund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Klagen gegen die gesetzliche Bundesnotbremse. Am Dienstagmorgen bezogen die Karlsruher Richter Stellung und erklärten damit, was der Staat den Bürgerinnen und Bürgern zumuten darf, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen.

Die Richter äußerten sich sowohl zu Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen als auch Schulschließungen. So hätten die vergangenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zwar in die Grundrechte eingegriffen, angesichts der "äußersten Gefahrenlage der Pandemie" seien die strengen Vorschriften aber dennoch verfassungsmäßig gewesen.

Im Frühjahr ordnete der Bund zudem Wechselunterricht und Schulschließungen an. Auch diese Maßnahmen billigte das Bundesverfassungsgericht. Klagen von Schülern und Eltern dagegen wurden entsprechend abgewiesen.

Corona-Gipfel: Das ist die Agenda für Dienstag

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst mahnte bereits an, Kontaktbeschränkungen bundesweit "gemeinsam und einheitlich" zu gestalten. Noch unterscheiden sich die Corona-Regeln in den Bundesländern teils deutlich.

Darüberhinaus werden beim informellen Corona-Gipfel am Dienstag aller Voraussicht nach diese Themen besprochen werden:

Die Ausweitung und oder Vereinheitlichung der 2G-Plus-Regel für Veranstaltungen,

die Begrenzung der Zuschauer in Fußballstadien,

die Schließung von Clubs und Diskotheken,

die Vorstellung des neuen Corona-Krisenstabs.

Corona-Gipfel: Drohen wieder Schulschließungen?

Nie wieder geschlossene Schulen – so hieß das Credo noch vor wenigen Tagen, besonders aufseiten der FDP. Für flächendeckende Schulschließungen gibt es derzeit auch keine rechtliche Grundlage mehr. Erste FDP-Politiker deuteten am Montag aber bereits an, dass es doch noch Bewegung in diesem Punkt geben könnte. Auf die Frage, ob sie Schulschließungen ausschließen könne, sagte die designierte FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, dass man mit der neuen Virusvariante Omikron derzeit die Entwicklungen noch nicht absehen könne. Schulschließungen müssten das letzte Mittel sein.

Bund-Länder-Treffen: Welche Rolle spielen Kontaktbeschränkungen?

Grünen-Chef Robert Habeck hält hier schärfere Maßnahmen für unumgänglich: "Es ist völlig klar, was passieren muss: Die Kontakte müssen reduziert werden, 2G muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden für alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens außer des Bedarfs, den man in Supermärkten oder Apotheken hat", sagte Habeck am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir werden mit weiteren einheitlichen Maßnahmen den Winter bestreiten müssen."

Die Regierungschefs der Länder können derzeit auch ohne Parlamentsbeschluss strenge Kontaktbeschränkungen einführen. Während sich im Saarland Ungeimpfte öffentlich wie privat nur noch mit einem weiteren Menschen außerhalb ihres Haushalts treffen dürfen, sind die Regeln im besonders betroffenen Südosten der Republik noch relativ locker: In Bayern dürfen sich Ungeimpfte mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. In Sachsen gibt es nur die Empfehlung, möglichst wenige Menschen zu treffen.

Corona-Gipfel aber keine Ministerpräsidentenkonferenz

Bei dem Gipfel handelt sich ausdrücklich nicht um eine Ministerpräsidentenkonferenz (MpK), wie sie für den 9. Dezember vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz findet die für 13 Uhr geplante Telefonschalte in der gleichen Besetzung wie die MpK statt.

Zu beachten ist zudem, dass laut geschäftsführenden Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sowie Informationen unserer Redaktion bei dem informellen "Informationsgespräch" zwischen den Ländern vorerst keine neuen Beschlüsse zu erwarten seien. "Beschlüsse sind für heute nicht geplant. Das war die Vorbedingung für das Treffen", sagte Braun RTL und ntv.

Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs und -chefinnen wird auch Merkels designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) teilnehmen. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass Bundeswehrgeneral Carsten Breuer zugegen sein wird. Er wurde als Leiter des Corona-Kristenstabs bestimmt, der beim Gipfel vorgestellt werden soll. (fmg mit dpa und afp)

