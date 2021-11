Corona: Alarmzustand wegen Omikron-Variante ++ Neuer Corona-Gipfel morgen

Laut dem Virologen Hendrik Streeck gibt es vorsichtige Hoffnung, dass die Zahlen nicht weiter steigen wie bisher

Am Dienstag beraten Bund und Länder über die Corona-Lage

Die Länder-Chefinnen und -Chefs sind in Sorge wegen der Omikron-Variante

Frankfurt am Main muss das Impfangebot wegen fehlender Dosen einschränken

Biontech zieht die Lieferung von 2,9 Millionen Impfdosen vor

Das RKI meldet einen neuen Rekordwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht täglich neue Höchstwerte – nun stellt auch noch die neue Corona-Variante Omikron eine Gefahr dar. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist das Risiko durch die Mutante als "sehr hoch" einzuschätzen. Die besonders ansteckende Variante mit möglicher Fähigkeit, den Impfschutz zu umgehen, wurde erstmals in Südafrika entdeckt. Mittlerweile wurden auch erste Fälle in Deutschland bestätigt.

Die Omikron-Variante versetzt aber die ganze Welt in Alarmzustand. Immer mehr Länder meldeten am Montag Infektionsfälle mit dem neuen Erreger, die G7-Staaten forderten "dringende Maßnahmen" gegen die Verbreitung der Virusvariante. Die Vereinten Nationen kritisierten allerdings die Reisebeschränkungen vieler Länder für das südliche Afrika, wo Omikron als erstes identifiziert worden war. US-Präsident Joe Biden warnte davor, in Panik zu verfallen.

Für den morgigen Dienstag wurde kurzfristig eine Telefonkonferenz von Bund und Ländern beschlossen. Ob ein weiterer Lockdown droht, ist unklar. Bisher bestätigte die Ampel-Koalition, die Maßnahmen verschärfen zu wollen.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen liegt bei 29.364 Fällen in 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 452,4 an – abermals ein Höchstwert. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Montag, 29. November: Virologe Streeck äußert vorsichtige Hoffnung

21.56 Uhr: Laut Hendrik Streeck, Chef der Virologie der Uniklink Bonn, gibt es vorsichtige Hoffnung, dass die Infektionszahlen nicht weiter so steigen wie bisher. "Wir sehen steigende Fallzahlen. Aber das Wachstum des Anstiegs wird langsamer über die Zeit. Vor allem, wenn man sich den R-Wert anschaut ... also, wie viele Menschen ein infizierter Mensch ansteckt, sehen wir schon seit einigen Tagen einen dauerhaften Rückgang. Das ist ein sehr gutes Zeichen," sagte er dem RTL Nachtjournal.

Der (R-Wert) sei jetzt das erste Mal wieder unter eins gerutscht, so dass man hoffen könne, dass die Infektionszahlen nicht mehr weiter anstiegen, sondern vielleicht ein Plateau erreicht werde.

Hunderte in Sachsen bei unerlaubten Protesten

21.41 Uhr: Mehrere hundert Menschen haben am Abend laut Polizei in sächsischen Städten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Sachsens Corona-Notfallverordnung gestattet derzeit nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern. Diese Zahl wurde in allen Fällen überschritten.Rund 700 Menschen nahmen nach Angaben einer Polizeisprecherin in Freiberg an einem ungenehmigten "Corona-Spaziergang" teil.

Auch in Chemnitz und Zwickau liefen mehrere hundert Menschen im Protest gegen die Corona-Politik von Land und Bund durch die Stadt. Bis zu 300 Menschen seien zwischenzeitig auf den Straßen unterwegs gewesen, sagten die jeweiligen Polizeisprecher. Proteste gab es auch in Dresden, Neustadt in Sachsen, Pirna, Sebnitz, Riesa und Großenhain.

Sachsen, Freiberg: Dem Aufruf zu Protesten gegen die Corona-Schutz-Maßnahmen folgen mehrere hunderte Menschen. Die Polizei begleitet die Proteste mit einem größerem Aufgebot. Foto: Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Biontech zieht Lieferung von 2,9 Millionen Impfdosen vor

20.17 Uhr: Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech zieht angesichts der großen Impf-Nachfrage die Lieferung von Millionen Impfdosen an Deutschland vor. In dieser Woche werde der Bund 5,8 Millionen Impfdosen erhalten, weil eine eigentlich erst für kommende Woche vorgesehene Liefercharge von 2,9 Millionen Dosen auf diese Woche vorgezogen werde, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Demnach reagiert Biontech mit dem Schritt auf den hochschnellenden Bedarf an Auffrischungsimpfungen. Im Laufe des Dezembers wolle Biontech zwei Chargen liefern: nochmals 2,9 Millionen Dosen in der übernächsten Woche sowie 2,4 Millionen Dosen Kinder-Impfstoff kurz vor Weihnachten, hieß es in dem Bericht.

Frankfurt muss Impfangebot einschränken – "Stinksauer auf Berlin"

19.35 Uhr: Die Stadt Frankfurt am Main muss nach eigenen Angaben ihr Impfangebot wegen fehlender Dosen einschränken. Ab Dienstag seien keine Impfungen mehr an der Hauptwache möglich und auch Sonderimpfaktionen müssten abgesagt werden, teilt sie mit. Grund sei, dass die vom Gesundheitsamt bestellten Impfungen vonseiten des Bundes einseitig reduziert worden seien. "Ganz Frankfurt ist stinksauer auf Berlin – und mir fehlen ehrlich gesagt die Worte", erklärt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

