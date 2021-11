Allgemeine Impfpflicht: Was Olaf Scholz dazu beim Corona-Gipfel sagt

Berlin. Kommt die allgemeine Impfpflicht nun doch? Bund und Länder beraten am Dienstag – offenbar auch über härtere Maßnahmen in der Pandemie.

Die Corona-Infektionszahlen steigen immer weiter in die Höhe. Experten sehen die Impfpflicht als notwendig an im Kampf gegen das Virus. Eine Übersicht über die Bedeutung und der möglichen Umsetzung einer Corona-Impfpflicht.

Am Dienstag beraten die Spitzen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Zwar soll die Telefonschalte nach Aussage des geschäftsführenden Kanzleramtschefs Helge Braun (CDU) keine Beschlüsse fassen – die südlichen Bundesländer haben aber bereits Forderungen nach Beschlüssen gestellt. Gut möglich also, dass am Dienstag eben doch beschlossen wird, wie es weitergeht in Deutschland.

Neben Kontaktbeschränkungen, der Schließung von Bars, Clubs und Einschränkungen bei Großveranstaltungen wie der Bundesliga ist unter den viel diskutierten Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens auch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Bereichbezogen gibt es die bereits, Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege etwa werden sich impfen lassen müssen, sollten sie das nicht bereits sein.

Diesen Schritt für die Gesamtbevölkerung zu gehen, wagte die Politik zwischen München, Berlin und Kiel bislang noch nicht. Die noch geschäftsführende Bundesregierung hatte die allgemeine Impfpflicht immer wieder ausgeschlossen. Dann kam die Delta-Variante, Deutschland rauschte ungebremst in die vierte Welle und könnte – wenn der Omikron-Albtraum wahr wird – sogar noch tiefer in Corona-Zahlen versinken. Bis das ohnehin schon völlig überlastete Gesundheitsystem vollkommen aus den Fugen gerät und die Versorgung von Kranken in Deutschland nicht mehr für jeden und jede sichergestellt werden kann.

Das gilt es zu vermeiden, mit allen Mitteln. Rückendeckung dürfte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse geben. Das Gericht billigte diese Einschränkung der Grundrechte, auch mit Blick auf den verfassungsmäßigen Auftrag der Bundesregierung, Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Lesen Sie dazu: Impfpflicht – Staatsrechtler hält Zwangsimpfungen für möglich

Corona-Gipfel: Beratungen über allgemeine Impfpflicht

So beraten die Chefinnen und Chefs der Länder, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) am Dienstag nicht nur über Schließungen in der Gastronomie und im Kulturbereich, über Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte wie Geimpfte und – als letzten Schritt – über einen neuen Lockdown, sondern eben auch über diese wohl schärfste aller Maßnahmen: die allgemeine Impfpflicht.

Das zumindest legen Medienberichte nahe, nach denen sich Merkel-Nachfolger Scholz heute während der Bund-Länder-Schalte für eine Bundestagsabstimmung zur EInführung einer allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen hat. Er werde so einem Vorhaben als Abgeordneter zustimmen, zitieren ihn "Bild"-Zeitung und "Spiegel". Er ist, so heißt es im Bericht, nicht der einzige SPD-Politiker, der in der Schalte für eine Impfpflicht ist. Auch der "Business Insider" berichtet, dass eine Impfpflicht auf der Tagesordnung für Dienstagnachmittag stehe.

Scholz ist nicht der erste, der sich für so einen Schritt ausspricht und das Parlament abstimmen lassen will. Sein künftiger Justizminister, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Marco Buschmann, zeigte sich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber offen für eine Abstimmung und will diese zur Gewissensfrage erklären. Damit könnte jeder und jede Abgeordnete unabhängig von der Fraktion abstimmen. Buschmann war lange gegen eine allgemeine Impfpflicht.

Allgemeine Impfpflicht: Diese Bundesländer wolle sie einführen

Auch aus den Reihen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten gibt es Unterstützung für die allgemeine Impflicht. Im Vorfeld des Gipfels hatte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits die Einführung gefordert. Zum 1. Januar 2022 will Söder loslegen. Sein Kollege aus Niedersachsen, SPD-Ministerpräsident Stephan Weil will nur noch bis Anfang Februar oder März warten, damit Ungeimpfte noch Zeit haben, sich aus freien Stücken für eine Impfung zu entscheiden.

NRW-Chef Hendrik Wüst (CDU) äußerte sich ähnlich, er forderte in der "Rheinischen Post" ein bundesweit einheitliches Vorgehen – samt Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht. Seine Nachbarin aus Rheinland-Pfalz gab vergangene Woche ebenfalls an, ihre Einstellung geändert zu haben. Man müsse ernsthaft überlegen, ob die Bundesrepublik eine allgemeine Impfpflicht brauche, "um nicht diese Welle zu brechen, aber Deutschland davor zu bewahren, dass wir noch eine Welle bekommen", sagte SPD-Landeschefin Malu Dreyer dem SWR. Lesen Sie mehr: Corona: Wie könnte eine Impfpflicht umgesetzt werden?

Impfpflicht in Deutschland: Ampel ebenfalls nicht abgeneigt

Die Grünen-Doppelspitze Annalena Baerbock und Robert Habeck hat sich ebenfalls für eine Impfpflicht ausgesprochen. Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, es seien "umgehend die Weichen zu stellen", damit auf lange Sicht der Kollaps des Gesundheitssystems verhindert wird. Um die Oberhand zu behalten, "müssen wir jetzt die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht treffen".

Baerbock wollte sie im "Spiegel" nicht mehr ausschließen, zuvor aber Rechtsgrundlage sowie Impfstoffversorgung und -infrastruktur prüfen. Ihr künftiger Kabinettskollege, FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich im ZDF ähnlich; die allgemeine Impfpflicht sei verfassungsrechtlich zu prüfen. Dann könne es eine politische Entscheidung geben.

Die dürfte – wenn nicht am Dienstag – wohl spätestens am 9. Dezember fallen, wenn die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten das nächste Mal in großer Runde tagen.

