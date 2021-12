Scholz will "neue Kampagne" für Corona-Impfungen

Sa, 04.12.2021, 12.44 Uhr

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dafür geworben, eine "ganz neue Anstrengung" im Kampf gegen die Corona-Pandemie anzugehen. Alle, die sich impfen lassen wollten, sollten das so bald wie möglich tun können - "und zwar jetzt, in diesem Monat Dezember", sagte Scholz in Berlin.