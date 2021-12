"Daily Show": Deutsche Schauspielerin schockt mit NS-Vergleich zu Corona-Regeln

Los Angeles In einem Interview mit einem US-Journalisten verbreitet eine bekannte deutsche Schauspielerin krude Corona-Verschwörungsideologien.

Die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante Omikron sorgt für viel Aufsehen. In Südafrika und Großbritannien sind vor allem kleine Kinder betroffen und weisen neuartige Corona-Symptome auf.

Pandemie Deutsche Schauspielerin schockt in US-Show mit NS-Vergleich

Ein Video von der deutschen Schauspielerin Julia Dietze schockte Zuschauer in der populären US-Satiresendung "The Daily Show"

Auf einer Demo in Kalifornien wurde die unter anderem aus „Fack ju Göhte“ bekannte Dietze von einem Journalisten interviewt

Dabei verglich sie die Corona-Regeln mit der NS-Diktatur – es war nicht die einzige Äußerung, die für Aufsehen sorgte

Als der amerikanische Journalist und Komiker Jordan Klepper im Süden von Kalifornien mit der Kamera unterwegs auf Protesten von Corona-Leugnern und Impfgegnern ist, trifft er auch auf eine Deutsche. Eine junge Frau, Halstuch, ein T-Shirt mit Reggae-Legende Bob Marley. Für ein gesundes Leben ohne Covid-Infektionen hat die Deutsche drei Tips: gesund essen, das Immunsystem stärken – und keine Nachrichtensendungen schauen, denn die würden „Gehirnwäsche betreiben“.

Es ist die Schauspielerin Julia Dietze, die ihre Verschwörungsideologie vor laufender Kamera verbreitet. Die Deutsche hat schon in zahlreichen Filmen mitgespielt, auch in der TV-Show „Let’s Dance“ war sie Gast. In der Science-Fiction-Komödie „Iron Sky“, im Kino-Hit „Fack ju Göhte“ ersetzte sie Kollegin Karoline Herfurth. Jetzt, im Interview mit dem US-Journalisten unter sonnigem Westküsten-Himmel, sagt sie, dass die Corona-Schutzimpfung gar keine Impfung sei, sondern „die DNA spaltet“.

Julia Dietze: Die Schauspielerin sieht in den Corona-Maßnahmen Parallelen zur "Hitler-Zeit"

Dietze behauptet weiter, dass sich „Geschichte wiederholt“. Speziell für sie „als Deutsche“ sei das „interessant“. Journalist Klepper fragt nach, ob sie damit auf die Zeit des Nationalsozialismus anspiele. „Ja“, sagt Dietze. „Die Impfvorschriften werden zu einem Polizeistaat“, erzählt sie. Dass man nun in der Pandemie überall nach den „Papieren“ (vermutlich spielt sie auf die Impfausweise und den Impfstatus an) gefragt werde, darin sieht Dietze Parallelen zur „Hitler-Zeit“.

Das Video aus der US-Fernsehshow "The Daily Show" mit Trevor Noah ist auf der Video-Plattform YouTube einsehbar. Die Szenen sind zusammengeschnitten, und doch bleiben an Dietzes Aussagen kaum Zweifel. "The Daily Show" ist eine US-Nachrichtensatire und zählt zu den beliebtesten Shows des Landes.

Der historische Vergleich mit der Zeit des Nationalsozialismus ist ein häufig genutzter Topos der Corona-Leugner-Szene. Sie sehen sich als Opfer einer staatlichen Verfolgung, ihnen ist kein Vergleich zu drastisch. Manche radikalen Impfgegner zeigen sich mit „Judenstern“ auf Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung und der Gesundheitsbehörden. Als sei der Kampf gegen die Pandemie vergleichbar mit dem staatlich gesteuerten Massenmord an Millionen Menschen im sogenannten „Dritten Reich“.

Verschwörungstheorien: Querdenker und Covid-Leugner wettern gegen das vermeintliche "Establishment"

Auch die Verschwörungsideologie einer angeblichen „Medien-Elite“, die Menschen in der Corona-Pandemie bewusst manipuliere, ist eine gängige Strategie von sogenannten „Querdenkern“ und Covid-Leugnern, um gegen das vermeintliche „Establishment“ zu wettern. Viele, so wie Schauspielerin Dietze, greifen die Verantwortlichen für die Corona-Schutzmaßnahmen verbal als „Corona-Diktatoren“ an. In einer Querdenker-Gruppe auf Telegram wähnt sich ein Impfgegner bereits im „Konzentrationslager“, weil Gegner der Corona-Maßnahmen dorthin deportiert würden.

Es sind teilweise absurde Vergleiche. Und doch wirkt die Strategie. Wie gefährlich die Ideologie der radikalen Impfgegner ist, zeigt die aktuelle Infektionslage. Dort, wo die Szene stark ist, sind die Impfquoten niedrig. Vor allem in Sachsen, aber auch in Thüringen und Bayern.

In Deutschland ist die Szene der Querdenker und Corona-Leugner stark, hat viele Führungsköpfe, die teilweise in den sozialen Medien Zehntausende Anhängerinnen und Anhänger haben. Derzeit nimmt die Zahl der Demonstrationen vor allem gegen eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona zu. Die Sicherheitsbehörden registrieren eine hohe Gewaltbereitschaft in der Szene.

USA: Szene der Impfgegner ist stark

Doch auch in den USA, dort wo Julia Dietze sich offenbar auf Anti-Impf-Protesten zeigte, ist die Bewegung der Impfgegner und Corona-Leugner stark. Und auch dort vergleicht die Anhängerschaft häufig die aktuelle Pandemie und die Maßnahmen dagegen mit einem „Vierten Reich“ oder dem Kommunismus. Häufig mischen die Akteure – in Deutschland wie in den USA – antisemitische Hetze mit Verschwörungsideologien und Widerstands-Rhetorik.

Viele der Corona-Leugner in Deutschland verweigern mittlerweile Interviews auf Demonstrationen. Zuletzt wurden Journalisten auf Protestmärschen sogar attackiert. Die deutsche Schauspielerin Dietze beantwortet mehrere Fragen des US-Journalisten. Am Ende aber behauptet sie, der Interviewer würde „es einfach nicht verstehen“. Mit einem Lächeln dreht Dietze sich weg und geht. Für eine Stellungnahme war die Schauspielerin bislang nicht zu erreichen.

