Vulkanausbruch auf La Palma bricht Rekord – Giftige Gase sorgen für Probleme

Der Ausbruch eines Vulkans auf der Kanareninsel La Palma dauert weiter an

Nun hat die Eruption einen historischen Rekord aus dem Jahr 1585 gebrochen

Die bisherige Bilanz der Naturkatastrophe ist dramatisch

Seit knapp drei Monaten spukt ein namenloser Vulkan in der Vulkankette Cumbre Vieja (auf Deutsch: "Alter Höhenrücken") auf La Palma Lava, Feuer und Asche aus. Am vergangenen Montag waren es genau 85 Tage, die seit Beginn der Eruptionen vergangen sind. Damit hat der Vulkanausbruch einen Rekord aufgestellt: Er ist der längste, der je auf der Kanareninsel registriert wurde.

Bisher hatte eine Eruption aus dem Jahr 1585 den Spitzenplatz der längsten Vulkanausbrüche auf La Palma inne. 84 Tage hatte der "Tehuya" damals Lava ausgestoßen. Zu noch früheren Vulkanausbrüchen auf der Atlantikinsel liegen keine verlässlichen Daten vor. Die Aktivität des Vulkans in der Cumbre Vieja hat in den vergangenen Tagen zwar etwas abgenommen, aber Vulkanologen wagen weiter keine Prognose, wann der Ausbruch enden könnte.

Vulkan auf La Palma: 1200 Hektar von meterdicker Lavaschicht bedeckt

„Die Indikatoren weisen auf eine Verlangsamung hin. Die beste Nachricht ist, dass sie stabil sind“, sagte der Präsident des Inselrates, Mariano Hernández Zapata, dem staatlichen TV-Sender RTVE. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel ist das eine gute Nachricht.

Der neu aufgestellte Rekord ist im Gegensatz dazu kein Grund zu Freude. Denn die bittere Bilanz des Vulkanausbruchs ist verheerend:

Seit Beginn des Ausbruchs hat die mehr als 1000 Grad heiße Lava fast 2900 Wohnhäuser und andere Gebäude zerstört.

fast 2900 Wohnhäuser und andere Gebäude zerstört. Knapp 1200 Hektar wurden von einer meterdicken Lavaschicht bedeckt. Das entspricht fast 1700 Fußballfeldern.

Mehr als 7000 Bewohner mussten ihre Häuser oder Wohnungen verlassen, weil diese evakuiert wurden.

mussten ihre Häuser oder Wohnungen verlassen, weil diese evakuiert wurden. Die Schäden werden auf mehr als 900 Millionen Euro geschätzt.

Vor der Küste entstanden durch erkaltete Lava zwei neue Landzungen mit einer Größe von zusammen etwa 50 Hektar.

Immer wieder gab es auch Ausgangssperren für die Bewohner. So auch Anfang der Woche: Am Montag ordnete die Regionalregierung einen Lockdown für rund 30.000 Menschen und damit etwa 40 Prozent der Inselbevölkerung an. Als Grund nannten die Verantwortlichen giftige Gase. Die Warnung klang eindringlich: "Schließen Sie die Türen, die Fenster, die Fensterläden und verhindern Sie, dass Luft von außen eindringt."

Vulkan in Cumbre Vieja: Tourismus beklagt Verluste

Schwer betroffen wurde von dem Vulkanausbruch auch der für die Insel immens wichtige Bananenanbau, von dem etwa die Hälfte der etwa 85.000 Einwohner direkt oder indirekt lebt. 225 Hektar Bananenplantagen wurden zerstört, weitere Flächen stark beeinträchtigt, schrieb die Zeitung „El País“. Auch der Tourismussektor beklagt Verluste. (dpa/les)

