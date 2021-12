Charlène von Monaco: Überraschendes Lebenszeichen für einen besonderen Anlass

Berlin. Charlène von Monaco litt nach ihrer Heimreise an Erschöpfung und zog sich zurück. Nun meldet sich die abgetauchte Fürstin im Netz.

Fürstin Charlène von Monaco befindet sich seit März in ihrer alten Heimat Südafrika. Seitdem ist ihr Mann Fürst Albert von Monaco auf sich allein gestellt. Mehr dazu im Video.

Charlène von Monaco meldet sich überraschend zurück im Netz. Aktuell häufen sich wieder die Spekulationen rund um das Leben der Fürstin. Kurz nach Beendigung ihres Daueraufenthalts in Südafrika und der Rückkehr nach Monaco erlitt die Frau des monegassischen Monarchs einen Zusammenbruch und reiste wieder ab. Ort und Länge des Aufenthalts und auch die genaue Therapie bleiben ein Mysterium. Nun aber gibt es zumindest ein Lebenszeichen.

Fürstin Charlène: Besonderer Post anlässlich der Feiertage

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 43-Jährige eine Weihnachtskarte mit den Worten: "Ich wünsche allen eine schöne und sichere Weihnachtszeit. Alles Liebe." Die Zeichnung zeigt dabei ihre ganze Familie vor einer geschmückten Tanne.

Die Tatsache, dass dieses Jahr ein traditionelles Familienfoto offenbar entfällt, könnte dafür sprechen, dass sich Charlène noch in Behandlung befindet. Ob die ehemalige Profischwimmerin ihre Familie über die Festtage gar nicht sehen wird, ist unklar.

Zuletzt hatten die Zwillinge Gabriella und Jacques beim monegassischen Nationalfeiertag ihre Gefühle über die Abwesenheit ihrer Mutter bekundet. Auf ihren Bannern war unter anderem "Mama, wir vermissen dich" zu lesen. Fürst Albert zufolge leide die zweifache Mutter an "tiefer Erschöpfung" und werde in einer Klinik in Europa behandelt. (day)

