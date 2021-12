Videografik: Das Webb-Teleskop

Sa, 25.12.2021, 10.32 Uhr

Das James-Webb-Weltraumteleskop soll als Nachfolger des Hubble-Teleskops detaillierte Einblicke in die Urzeiten des Universums liefern. Das Gefährt soll von einer Ariane-Rakete ins All gebracht werden und zehn Jahre im All bleiben.