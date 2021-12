Ghislaine Maxwell: Epstein-Vertraute wegen Sexhandels schuldig gesprochen

New York Schuldig: Ghislaine Maxwell hat nach Überzeugung eines Gerichtes eine zentrale Rolle im Missbrauchskandal um Jeffrey Epstein gespielt.

Der britische Prinz Andrew wehrt sich mit formaljuristischen Mitteln gegen die Klage eines mutmaßlichen Missbrauchsopfers in den USA. Virginia Giuffre wirft dem 61-Jährigen vor, sie als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben.

Prinz Andrew wehrt sich gegen Missbrauchsklage in den USA

Prinz Andrew wehrt sich gegen Missbrauchsklage in den USA

Im Prozess gegen die frühere Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell ist ein Urteil gefallen

Ein US-Gericht sprach Maxwell schuldig – wie hoch ihre Strafe ausfallen wird steht noch nicht fest

Die 60-Jährige soll Jeffrey Epstein geholfen haben, ein Netzwerk zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger aufzubauen

Im New Yorker Missbrauchsprozess gegen die frühere Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein hat das Gericht Ghislaine Maxwell schuldig gesprochen. Zu diesem Schluss kamen die zwölf Geschworenen nach mehrtägigen Beratungen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Konkret wurde Maxwell vorgeworfen, sie habe Epstein in führender Rolle dabei unterstützt, ein Netzwerk zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen aufzubauen. Maxwell war in insgesamt sechs Punkten angeklagt, in fünf davon wurde sie nun schuldig gesprochen. Lesen Sie mehr: USA – Trumps langer Schatten trübt Bidens Präsidentschaft

Prozess gegen Ghislaine Maxwell: Strafmaß noch offen

Das Strafmaß ist noch nicht verkündet worden. Wann es dazu kommt, ist noch offen. Maxwell drohen aber mehrere Jahrzehnte Gefängnis. Der Geschäftsmann Jeffrey Epstein konnte nicht mehr belangt werden: Während der Vorbereitung auf den Missbrauchprozess gegen ihn war der 66-Jährige im August 2019 in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden worden. Laut Obduktionsbericht hatte er Suizid begangen. Auch interessant: Corona in den USA – Warum Joe Biden so schwer zu kämpfen hat

Ghislaine Maxwell bei der Hochzeit einer Freundin in England. Foto: dpa

Im Prozess gegen seine frühere Partnerin Ghislaine Maxwell zählten nun vor allem die Aussagen der heute erwachsenen Opfer – ähnlich wie im Verfahren gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Staatsanwalt Damian Williams teilte angesichts des Urteils mit, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei. "Ich möchte den Mut der Mädchen – jetzt erwachsenen Frauen – loben, die aus dem Schatten in den Gerichtssaal traten." Ihr Mut habe das Urteil erst ermöglicht. Zum Zeitpunkt der Taten waren die Opfer zwischen 14 und 17 Jahre alt. Der Fall sorgte weltweit für Aufmerksamkeit, weil Epstein bestens vernetzt war – etwa mit den Ex-US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump sowie dem britischen Prinzen Andrew.

Jeffrey Epstein: Maxwells Verteidigerin führt "fehlerhafte Erinnerungen" der Opfer an

Staatsanwältin Alison Moe hatte Maxwell in ihrem Schlussplädoyer vor Weihnachten als "gefährliche" und "raffinierte Sexualstraftäterin" beschrieben. "Sie hat ihre Opfer manipuliert und sie auf sexuellen Missbrauch vorbereitet." Maxwell sei "schick" und "lächelnd" aufgetreten und habe so die mutmaßlichen Opfer, die oft aus problematischen Verhältnissen stammten, in eine Falle gelockt und Epstein zugeführt. Lesen Sie hier: Liz Cheney – Auf Kreuzzug gegen Ex-Präsident Donald Trump

Maxwells Verteidigerin Laura Menninger dagegen sagte, ihre Mandantin sei "eine unschuldige Frau" und zu Unrecht für Verbrechen angeklagt worden, die sie nicht begangen habe. Die Anklage der Staatsanwaltschaft basiere auf fehlerhaften Erinnerungen. Auch interessant: Donald Trump – Wie er ins Weiße Haus zurückkehren könnte

Maxwell ist die Tochter des legendären britischen Verlegers Robert Maxwell (1923-1991) und war Anfang der Neunzigerjahre nach New York gekommen. Dort traf sie Epstein auf einer der zahlreichen Promi-Partys und war zeitweise mit ihm liiert. Das Umfeld Epsteins beschrieb ihre Rolle in seinem Leben als eine Mischung aus Angestellter und bester Freundin.

(mja/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de