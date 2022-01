3000 Liter Alkohol gehen in Kabul den Bach runter

3000 Liter Alkohol gehen in Kabul den Bach runter

Mo, 03.01.2022, 11.06 Uhr

In Afghanistan gehen die Taliban hart gegen den verbotenen Verkauf von Alkohol vor. Der Geheimdienst entsorgte rund 3000 Liter Alkohol in einem Kanal in Kabul.