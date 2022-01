Corona: Quarantäne-Regeln - Wie lange? Kann man sie verkürzen?

Die Feiertage sind vorbei, das neue Jahr hat begonnen – und die Corona-Fallzahlen schnellen wieder in die Höhe. Wer über Weihnachten oder Silvester Kontakt mit Infizierten hatte, fragt sich nun: Muss ich mich in Quarantäne begeben, auch wenn ich geimpft oder genesen bin?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Quarantäne und Isolierung. Beides sind Maßnahmen, die die Verbreitung des Coronavirus unterbinden sollen. Bei der Isolierung handelt es sich um eine behördlich angeordnete Maßnahme für Personen, die mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Lesen Sie auch: Flurona: Was steckt hinter dem neuen Corona-Phänomen?

In Quarantäne müssen hingegen Personen, bei denen ein Verdacht auf eine Infektionen besteht. Das sind in der Regel entweder Kontaktpersonen von Infizierten oder Reisenden, die aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten kommen. Die Quarantäne kann entweder behördlich angeordnet werden oder freiwillig erfolgen.

Coronavirus: Wer muss in Quarantäne?

In die häusliche Quarantäne müssen in der Regel Personen, die:

in einem Haushalt mit einer Person leben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden

sich länger als 10 Minuten in der Nähe (1,5 Meter) einer infizierten Person befunden haben, ohne einen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske getragen zu haben

sich länger als 10 Minuten im selben Raum mit einer infizierten Person befunden haben, unabhängig von Abstand oder ob man einen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske getragen hat

ohne Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske ein Gespräch mit einer infizierten Person geführt haben, mit einem Abstand unter 1,5 Metern und unabhängig von der Dauer

mindestens fünf Stunden auf einer Flugreise befunden haben und in derselben Reihe oder in den zwei Reihen vor oder hinter einer infizierten Person gesessen haben, unabhängig davon, ob man einen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske getragen hat

Kontakt mit Atemwegssekreten einer infizierten Person hatten, etwa durch Küssen, Anniesen oder Anhusten

Wer ist von der Quarantäne ausgenommen?

Kontakt mit einer infizierten Person bedeutet nicht automatisch, dass man in Quarantäne muss. So sind vollständig Geimpfte und Genesene von der Quarantänepflicht ausgenommen, sofern keine Corona-Symptome vorliegen. Die Ausnahme gilt allerdings nicht, wenn die infizierte Kontaktperson mit der Variante Beta, Gamma oder Omikron infiziert sind.

Trotz der Ausnahme von der Quarantänepflicht wird Kontaktpersonen geraten, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich weiterhin an Hygieneregeln zu halten. Kontakt mit Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, sollte vermieden werden. Treten Symptome auf, sollten sich Betroffene umgehend isolieren und einen PCR-Test durchführen lassen.

Wie lange dauert die Quarantäne?

Als erster Tag der Quarantäne gilt der Tag nach dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person. Die Dauer der Quarantäne richtet sich in erster Linie danach, mit welcher Virusvariante die Kontaktperson infiziert ist. Bei den Mutationen Beta, Gamma oder Omikron beträgt die Quarantänedauer stets 14 Tage und kann nicht frühzeitig beendet werden.

Bei anderen Varianten gilt folgendes:

Die generelle Dauer der Quarantäne beträgt zehn Tage

Nach fünf Tagen kann ein PCR-Test durchgeführt werden. Bei negativem Ergebnis kann die häusliche Quarantäne aufgehoben werden

Nach sieben Tagen kann ein Schnelltest durch eine geschulte Person oder ein Selbsttest unter Aufsicht einer geschulten Person durchgeführt werden. Bei negativem Ergebnis kann die häusliche Quarantäne aufgehoben werden

Reisende, die aus einem Hochrisikogebiet kommen, müssen sich für zehn Tage in die häusliche Quarantäne begeben, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Die Quarantäne kann ab dem fünften Tag durch einen negativen Corona-Test vorzeitig beendet werden. Für Reisende aus Virusvariantengebieten gilt eine Quarantänepflicht von 14 Tagen, die nicht vorzeitig beendet werden kann.

Wird die Dauer der Quarantäne wegen Omikron verkürzt?

In der letzten Zeit wurden die Rufe nach einer Verkürzung der Corona-Quarantäne lauter. Grund dafür ist, dass Experten wegen der Ausreitung der Variante hohe Krankenstände befürchten – vor allem in Bereichen der kritischen Infrastruktur. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Sonntagabend gesagt, dass er wegen der Omikron-Variante über verkürzte Quarantäne- und Isolierungszeiten nachdenke. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel am Freitag: Welche Regeln kommen könnten

Das Robert-Koch-Institut (RKI) will im Laufe der Woche eine Empfehlung dazu abgeben, bevor Bund und Länder am Freitag auf einem weiteren Corona-Gipfel darüber beraten. Rechtlich sind die Länder zuständig, die die Quarantäne über Landesverordnungen regeln.

