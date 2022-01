Corona: Streeck warnt vor Omikron-Welle ++ RKI meldet hohe Zahlen und Inzidenz

Die Coronaschutzimpfung ist eines der wichtigsten Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Der Impfnachweis gilt an vielen Orten als Voraussetzung für den Einlass. Mit diesen Möglichkeiten kann man seinen Impfstatus nachweisen:

Das RKI meldet über 56.000 Neuinfektionen und eine steigende Inzidenz

Heute beraten Bund und Länder bei einem Gipfel über weitere Corona-Maßnahmen

Virologe Streeck warnt vor der Ausbreitung der Omikron-Variante

Berlin. Die bundesweiten Corona-Zahlen halten sich dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge auch weiterehin auf einem hohen Niveau. Mit aktuell über 56.000 Neuinfektionen in 24 Stunden und einer Inzidenz von über 300 nimmt die Pandemie erneut gefährliche Ausmaße an, wofür nicht zuletzt die hochinfektiöse Omikron-Variante verantwortlich gemacht wird. Entsprechend warnt Virolge Henrik Streeck vor der Ausbreitung: Man werde mit einer "enormen Welle" von Infektionen rechnen müssen, auch bei zweifach Geimpften. Streeck warb daher für Auffrischungsimpfungen.

Angesichts der Lage beraten Bund und Länder am Freitag erstmals im neuen Jahr über das weitere Vorgehen. Bei der Videoschalte ab 13 Uhr könnten verschärfte Maßnahmen gegen die Omikron-Welle beschlossen werden: Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert beispielsweise weitere Kontaktbeschränkungen. Auch die Dauer der Quarantäne wird Thema der Bund-Länder-Runde. Nach den Beratungen wird eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 303,4 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage ausgeht. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 56.335 Corona-Neuinfektionen und 264 Todesfälle. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Freitag, 7. Januar: Brinkhaus hält Scholz zu wenig Engagement bei Pandemiebekämpfung vor

10.59 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) engagiert sich aus Sicht von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus zu wenig bei der Pandemiebekämpfung. Der CDU-Politiker sagte am Freitagmorgen im "Frühstart" von RTL/n-tv, er habe die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel und ihren Kanzleramtsminister Helge Braun ganz anders erlebt als jetzt Scholz. "Da war das Engagement wesentlich größer. Da war auch die Sichtbarkeit nach außen größer." Als Beispiel nannte Brinkhaus demnach die Durchsetzung der Bundesnotbremse im Frühjahr 2021. Merkel habe sich damals trotz großer Widerstände an die Spitze der Bewegung gestellt. "Ich erwarte eigentlich von Olaf Scholz, dass er jetzt die gleiche Rolle übernimmt."

Mit Blick auf die Bund-Länder-Runde am Freitag kritisierte Brinkhaus, dass laut Beschlussvorlage ein härteres Vorgehen bei Bars, Kneipen und Clubs fehlt. "Wenn ich zu entscheiden hätte, dann hätte ich gesagt, Bars und Diskotheken, das ist sicherlich momentan nicht notwendig." Auch in der Gastronomie müsse man besonders vorsichtig sein. Gegebenenfalls seien hier auch Schließungen nötig.

Streeck: "Das wird ein schleichender Übergang sein"

10.30 Uhr: Der Bonner Wissenschaftler Hendrik Streeck prognostiziert einen schrittweisen Ausweg aus der pandemischen Corona-Situation. "Das wird ein schleichender Übergang sein", sagte Streeck am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Es werde nicht den einen Tag der Befreiung von dem Virus geben. Streeck sagte für das Frühjahr einen Abfall der Infektionszahlen voraus. "Dann beginnt die harte Arbeit", betonte der Virologe.

Das Gesundheitssystem müsse krisenfester gemacht und die Impfkampagne fortgeführt werden. Dann gebe es möglicherweise einen angepassten Impfstoff. Streeck bezeichnete die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht als "ein bisschen fehl am Platze". Er begründete dies unter anderem damit, dass jetzige Impfstoffe bei der Omikron-Variante nur kurz Schutz vor einer Infektion bieten.

Omikron sei Studien zufolge übertragbarer, es gebe aber nicht mehr so viele schwere Verläufe, sagte Streeck. Die Variante dringe auch nicht mehr so gut in die Lunge ein, sondern befalle vor allem die oberen Atemwege. Man werde aber mit einer "enormen Welle" von Infektionen rechnen müssen, auch bei zweifach Geimpften. Streeck warb daher für Auffrischungsimpfungen.

