Rettungskräfte suchen nach Verschütteten am Ort der Explosion.

Unfälle Explosion: Mindestens neun Tote in Kantine in China

Beim Einsturz einer Kantine nach einer Gasexplosion sind in Südwestchina mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück passierte am Freitag im Stadtbezirk Wulong in der Metropole Chongqing, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die Kantine gehörte dem städtischen Amt des Unterbezirks Fengshan. Als Ursache wurde ein Gasleck angegeben. Mehr als 20 Menschen wurden verschüttet. Rettungstrupps konnten neun nur noch tot finden. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend (Ortszeit) noch an.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-626794/3