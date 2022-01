New York: Brand in Wohnhaus – Kinder unter den Todesopfern

New York Bei einem Brand in einem Wohnhaus im New Yorker Stadtteil Bronx sind mehrere Menschen gestorben. Unter den Opfern sind auch Kinder.

Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte vor dem Wohnhaus in der New Yorker Bronx.

Unglück Brand in New Yorker Wohnhaus – Mindestens 19 Todesopfer

Bei einem Großbrand in einem Wohngebäude in New York sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 63 weitere Menschen seien bei dem Feuer im Stadtteil Bronx verletzt worden.

Unter den Todesopfern im Stadtteil Bronx seien mehrere Kinder, teilte der Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, Eric Adams, am Sonntag mit. Adams sprach von „fürchterlichen“ Opferzahlen und „einem der schlimmsten Feuer“ in der Geschichte der Stadt. Auf Bildern, die in den Onlinenetzwerken zirkulierten, waren riesige Flammen und eine dicke schwarze Rauchwolke zu sehen, die aus einem Fenster des Apartment-Gebäudes drangen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuerwehrleute arbeiten nach einem Brand im Stadtviertel Bronx vor einem Wohnhaus. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Adams 19 Menschen getötet worden. Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa

Brand in Wohnhaus – 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Die meisten der Opfer hätten Rauchverletzungen erlitten. Einige von ihnen schwebten nach Angaben des Stadtoberhaupts in Lebensgefahr. 200 Feuerwehrleute seien gegen das Feuer in dem 19-stöckigen Wohnhaus angerückt, teilte die Feuerwehr am Tag mit. Das Feuer war den Angaben nach am Sonntagvormittag (Ortszeit) ausgebrochen.

(fmg/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de