Omikron: Welche Tests erkennen die Variante? Liste soll helfen

Omikron hat Deutschland erfasst. Die hochansteckende Corona-Variante ist hierzulande nun vorherrschend und sorgt für einen explosionsartigen Anstieg der Neuinfektionen. Umso wichtiger ist es, eine Infektion frühzeitig zu erkennen, um eine Ansteckung anderer Menschen zu vermeiden.

PCR-Tests sind am zuverlässigsten und sollten bei Corona-Symptomen angewandt werden, aber auch um einen positiven Schnelltest abzusichern. Doch die Probe muss im Labor bearbeitet werden. Das Ergebnis lässt häufig Tage auf sich warten. Schnelltests können in kurzer Zeit vor Ort ausgewertet. Auf sie setzt die Politik in vielen Bereichen, in denen die 2G-plus-Regel angewandt wird.

Doch welche Antigen-Schnelltests erkennen die Omikron-Variante besonders gut? Das Angebot ist groß, die Qualität unterschiedlich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat deshalb das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) beauftragt, eine entsprechende Liste zu erstellen. Was bisher bekannt ist.

Omikron: So sicher sind Schnelltests

Auch wenn die Erstellung der Test-Liste noch etwas dauert: Das PEI hat bereits festgestellt, dass 80 Prozent der untersuchten Antigen-Schnelltests "die Omikron-Variante sicher nachweisen konnten", so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Eine hundertprozentige Gewissheit böten die Tests zwar nicht, aber "mehr Sicherheit im Alltag".

PEI-Präsident Klaus Cichutek sagte im ZDF-"Morgenmagazin", insgesamt sei in Deutschland mittlerweile "ein höheres Level an Testsicherheit" erreicht worden. Die verfügbaren Tests seien "geeignet, Personen mit hoher Viruslast zu erkennen". Zugleich seien falsch-positive Testergebnisse "so gut wie ausgeschlossen".

Liste: Welche Tests erkennen Omikron?

Die Virologin Sandra Ciesek hat bereits im Vorfeld Hinweise gegeben, welche Antigentests Omikron erkennen. Auch ihre Kollegin Isabella Eckerle twitterte entsprechende Ergebnisse. Daraus ergibt sich folgende Liste von Schnelltest-Herstellern:

Siemens

Roche

Flowflex

Abbott

Acon Biotech

Premier Medical Corporation

CTK Biotech

Auch wichtig- die Antigentests (3 verschiedene von Roche, Siemens und Flowflex) sind auch bei Omicron positiv und funktionieren! https://t.co/KPdu3opddI pic.twitter.com/PsfupRQsf1 — Sandra Ciesek (@CiesekSandra) November 28, 2021

Bis die von Lauterbach beauftragte Liste da ist, empfiehlt PEI-Präsident Cichutek außerdem auf einen älteren Überblick des Instituts zurückzugreifen. Denn bereits vor der Omikron-Variante hatte das PEI mehr als 250 Tests evaluiert. An dieser Liste würden sich bereits Apotheken und Schnelltest-Zentren orientieren, aber auch weitere Anbieter für Selbsttests wie Supermärkte oder Discounter. (afp/jtb)

