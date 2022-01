Corona: Ausgangssperren für Ungeimpfte in vielen Städten ++ Tausende bei Demos

In Stuttgart und in anderen Städten gelten wieder Ausgangssperren. Ungeimpfte müssen nachts zuhause bleiben. Mehr Infos im Corona-Blog.

Mehrere Städte führen nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte ein

Das RKI meldet am Sonntag Rekordwerte bei den Corona-Zahlen

Drosten rechnet mit einer "Leben-Impfung" als "nächsten Meilenstein"

In Cottbus demonstrieren erneut Tausende unangemeldet gegen Corona-Schutzmaßnahmen

Berlin. Die Omikron-Welle hat Deutschland erreicht. Täglich meldet das Robert Koch-Institut (RKI) nun neue Rekordwerte bei den Corona-Fallzahlen. Am Sonntag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 515,7. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen lag bei 52.504. Diskutiert werden deshalb auch wieder strengere Regeln. Mehrere Städte in Baden-Württemberg preschen dabei vor. Dort gelten Ausgangssperren für Ungeimpfte. Betroffen sind viele Städte wie etwa Freiburg, Baden-Baden, Mannheim, Karlsruhe oder Stuttgart.

Corona-News von Sonntag, 16. Januar 2022: Einzelhandel verzeichnet zunehmend Angriffe bei Impfnachweis-Kontrollen

20.10 Uhr: Der Einzelhandel beklagt immer mehr Angriffe auf Mitarbeitende bei der Kontrolle von Corona-Impfnachweisen. "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beschimpft, bespuckt und auch aggressiv körperlich angegangen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE, Stefan Genth, dem Nachrichtenportal "t-online". "Vorfälle dieser Art sind unerträglich." Menschen, die sich derart rücksichtslos verhielten, müssten klare Grenzen gesetzt werden. Mit der Kontrolle der Maskenpflicht und von 2G-Regeln übernehme der Handel staatliche Aufgaben. "Das darf nicht zum Dauerzustand werden. Das ist eine massive Überforderung der Unternehmen."

Der Einzelhandel beklagt Angriffe auf Mitarbeitende. Foto: dpa

Der Verband plädiert dafür, die 2G-Regel zum Zugang nur für Geimpfte und Genesene im Einzelhandel wieder abzuschaffen oder zumindest anzupassen. "Es ist nicht einzusehen, warum in der U-Bahn, in der man eng an eng steht, stichprobenartige Kontrolle ausreicht, während beim Einkauf, wo Abstände eingehalten werden und die Aufenthaltsdauer geringer ist, jeder einzelne Kunde kontrolliert werden muss", sagte Genth. Man müsse zu Stichprobenkontrollen übergehen dürfen. Zudem bekräftigte er die Forderung nach einer gesetzlichen Impfpflicht.

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in einigen Städten

19.20 Uhr: Wer nicht geimpft oder kürzlich genesen ist, darf in mehreren Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg in der Nacht nicht mehr ohne triftigen Grund vor die Tür. Die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Gebieten hat zweimal nacheinander den Wert von 500 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten zwischen 21 und 5 Uhr für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene. Sie dürfen sich laut Landesverordnung nachts nur noch "bei Vorliegen eines triftigen Grundes" außerhalb ihrer Wohnung oder Unterkunft aufhalten.

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten etwa in folgenden Städten:

Mannheim

Karlsruhe

Heidelberg

Ulm

Stuttgart

Pforzheim

Tübingen

Reutlingen

sowie einigen weiteren Landkreisen

Unangemeldete Corona-Demo in Cottbus aufgelöst

19.12 Uhr: Rund 3000 Menschen haben sich am Samstag in Cottbus ohne vorherige Anmeldung zu einem Protest gegen Corona-Maßnahmen versammelt. Die Polizei habe die Versammlung rund um den Altmarkt und die Oberkirche aufgelöst, sagte ein Sprecher. Als Gründe gab er an, dass sich kein Versammlungsleiter zu erkennen gegeben habe und fast alle Teilnehmer keine Maske getragen hätten.

Am Sonntag gab es nach Polizeiangaben in Cottbus einen Autokorso. In Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) und in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) habe es weitere Proteste gegen Corona-Maßnahmen mit einer jeweils niedrigen dreistelligen Zahl an Teilnehmern gegeben. In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) protestierte am Samstag laut Polizei eine niedrige zweistellige Zahl gegen Beschränkungen. Landesweit nehmen die Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen zu.

Es gibt aber auch Aktionen zugunsten der Schutzmaßnahmen. Mit mehr als 100 Kerzen warb die SPD in Potsdam am Samstag für Zusammenhalt in der Corona-Pandemie. Am Brandenburger Tor wollte sie damit auf die Mehrheit aufmerksam machen, die sich und andere zum Beispiel mit einer Impfung oder mit Masken schützt, aber auch der Opfer der Pandemie gedenken. Die Kundgebung unter dem Motto "Wir halten zusammen!" war wegen der Pandemie laut SPD bewusst nicht als große Versammlung geplant; nur etwa ein Dutzend Teilnehmer waren dabei.

Drosten macht Hoffnung auf baldiges Pandemie-Ende

19.02 Uhr: Der bekannte Virologe und Corona-Experte Christian Drosten zeigt sich in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" zuversichtlich, dass die Corona-Pandemie bald enden könnte. Die Omikron-Variante des Coronavirus könne eine Chance sein, in den endemischen Zustand zu kommen. Voraussetzung sei aber eine breite Immunität. Drosten sieht zudem als "nächsten Meilenstein" in der Bekämpfung des Coronavirus eine "Lebend-Impfung" mit einem abgeschwächten Virus oder einer modernen Variante davon.

(fmg/dpa/afp/epd)

