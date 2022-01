Laboraffen türmen nach Autounfall

Die Polizei im US-Bundesstaat Pennsylvania hat nach einem Autounfall nach mehreren Affen gesucht. In den Unfall war am Freitag in der Nähe des Ortes Danville ein mit rund hundert Affen beladener Lastwagen verwickelt.

"Einige wenige Affen sind möglicherweise von der Unfallstelle in die Umgebung geflohen", hatte die zuständige Polizei daraufhin mitgeteilt. Am Samstag wurde noch ein Affe vermisst. Bei den Affen soll es sich Medienberichten nach um Laboraffen handeln.

Es war unklar, ob Affen bei dem Unfall verletzt wurden. "Der einzige Weg, um sicherzustellen, dass Krankheitserreger nicht von Affen auf Menschen übergehen, besteht darin, die Einfuhr, das Einsperren und das Experimentieren mit diesen Tieren zu beenden", reagierte die Tierschutzorganisation Peta. "Wir bitten darum, dass niemand versucht, nach dem Tier zu suchen oder es zu fangen", warnte die Polizei. Wer den Affen sehe, solle die Polizei rufen.

