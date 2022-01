Gewaltattat Amoklauf in Heidelberg – Was wir wissen und was nicht

Binnen 43 Sekunden gehen sieben Notrufe ein, erzählt Mannheims Polizeipräsident Siegfried Kollmar. „Da wussten wir, dass das keine Fake News waren.“ Am Tag nach dem an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten geht die Polizei am Dienstag vor allem einer Frage nach: Nach dem Motiv. Was bisher bekannt ist.

Das Motiv: Gleich nach der Amoklauf schreibt der Täter über Whatsapp seinem Vater, es müssten Menschen bestraft werden. Wofür? Weshalb? Die Polizei tappt im Dunkeln. Kollmar: „Wir werden sein Umfeld jetzt durchleuchten in den nächsten Tagen, mit Hochdruck.“ Seine Wohnung wurde längst durchsucht.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Amoklauf: Der Täter hatte 100 Schuss Munition

Der mutmaßliche Täter: 18 Jahre alt, Deutscher, lebte in Mannheim und studierte in Heidelberg Biowissenschaft – wie seine Opfer. Kein Waffenschein, keine Vorstrafen. Polizeilich ein unbeschriebenes Blatt.

Das Verbrechen: Kurz nach 12 Uhr betritt er den Hörsaal der Uni Heidelberg und schießt um sich, mindestens drei Mal – scheinbar wahllos. Vier von 30 Studentinnen und Studenten werden verletzt, eine wird am Kopf getroffen und später sterben.

Eine Schrotflinte und ein Repetiergewehr im Ausland gekauft

Um 12.24 Uhr gehen die Notrufe ein, sieben Minuten später fahren die ersten Streifenwagen vor, um 12.43 Uhr erreichen die Einsatzkräfte den Hörsaal. Der Täter war ins Freie gelaufen und hatte Selbstmord begangen.

Die Opfer: Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann werden durch die Schüsse leicht verletzt. Eine 23-Jährige Studentin stirbt an den Folgen. Der zweite Tote ist der Täter selbst.

Er hat sich selbst erschossen. Seinem Vater hatte er geschrieben, er wünsche sich kein Begräbnis, sondern eine Seebestattung. Die Polizei findet auf auf dem weitläufigen Uni-Gelände einen beigefarbenen Rucksack, zwei Gewehre und 100 Schuss Munition. Er hätte noch viel mehr Leid anrichten können.

Die Waffen: Eine Schrotflinte und ein Repetiergewehr. Der Täter hat sie im Ausland gekauft, die Polizei fand schon die Kaufbelege.

Amoklauf: Panik unter den Studenten

Die offene Fragen: Das Motiv ist unklar. Gab es Mitwisser? Nicht zuletzt will die Polizei genau aufklären, wie er an die Waffen herankam.

Der Schock: Die Hochschule aktivierte das so genannte Notfallprotokoll und verriegelte sämtliche Türen. Unmittelbar nach der Tat herrscht Panik, „die Studierenden hatten Todesangst“, so die Polizei.

Die Universität bereitet eine Trauerfeier vor und will den Amoklauf thematisieren und aufarbeiten. Den ganzen Tag erreichen die Hochschule Beileidsbekundungen von Wissenschaftlern aus ganz Europa. Gefühlt handle es sich um einen Angriff auf die Offenheit der Hochschulen und die akademische Tradition, sagt Rektor Bernhard Eitel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de