England hebt die meisten Corona-Beschränkungen auf

Do, 27.01.2022, 12.11 Uhr

England hat die meisten Corona-Restriktionen aufgehoben. So gilt die Maskenpflicht in Innenräumen nicht mehr, auch muss der Gesundheitspass nicht mehr in Clubs und bei bestimmten Großveranstaltungen vorgezeigt werden.