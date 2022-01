"Nadia": Sturmtief sorgt für riesiges Chaos - noch keine Entwarnung im Norden

Sturmtief "Nadia" bescherte Feuerwehren und Polizeibeamten in der Nacht zu Sonntag hunderte Einsätze in ganz Norddeutschland. Orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern (auf dem Brocken im Harz) und eine Sturmflut in Hamburg hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Die Ausläufer des Unwetters sind am Sonntag vor allem im Norden und Osten noch immer zu spüren. In mehreren Bundesländern warnte die Feuerwehr vor Aufenthalten im Freien.

In Brandenburg wurde ein Mann tödlich verletzt, als der Wind ein Wahlplakat abriss und es auf eine Gruppe von Fußgängern pustete. Das Metallgestänge soll den jungen Mann so unglücklich am Kopf getroffen haben, dass er noch am Unfallort in Beelitz seinen Verletzungen erlag. Ein weiterer Passant aus der Gruppe wurde verletzt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bremen: Spaziergänger wird von umstürzendem Baum getroffen

Im Bremer Bürgerpark wurde ein Spaziergänger von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt. Er wurde von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

In Berlin rief die Feuerwehr am Sonntagmorgen den Ausnahmezustand aus. Einwohnerinnen und Einwohner wurden gebeten, Sonnenschirme und Markisen geschlossen zu halten und Netzstecker von Computern und Fernsehern zu ziehen. Abläufe sollten von Blättern frei gehalten werden. Kleinere Wasserschäden solle man selbst bekämpfen und am besten zu Hause bleiben.

In Hamburg kämpften Einsatzkräfte mit den Folgen des Sturms: Allein in der Hansestadt hatte es bis Sonntagmittag rund 300 Feuerwehreinsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter gegeben. Zuvor hatte eine schwere Sturmflut den Fischmarkt im Stadtteil Altona unter Wasser gesetzt. Der Scheitel wurde nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gegen 0.17 Uhr erreicht. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli lag 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin mitteilte. Das BSH hatte in Hamburg mit Wasserständen von bis zu 3 Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet. Wie ein dpa-Fotograf berichtete, zog es Hunderte Schaulustige zum Fischmarkt. Durch die Überflutungen wurden demnach mehrere Autos beschädigt.

"Nadia": Autos in Hamburger Hafencity von Wasser eingeschlossen

In der Hafencity waren mehrere Autos vom Wasser eingeschlossen. Die Feuerwehr versuchte, die Wagen aus den überfluteten Gebieten zu bergen. Bei Polizei und Feuerwehr gingen nach Informationen der "Bild"-Zeitung in der Nacht mehrere Notrufe ein, weil Zeugen befürchteten, in vom Wasser eingeschlossenen Fahrzeugen könnten sich noch Menschen befinden – die Lichter waren an. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einer Tauch-Einheit aus. Nach eineinhalb Stunden wurde die Suche abgebrochen, Menschen würden nicht vermisst, hieß es bei den Rettungskräften. Die Beleuchtung der Wagen sei wohl auf Kurzschlüsse durch das Wasser zurückzuführen.

Feuerwehrmann am Hamburger Fischmarkt: Autos standen unter Wasser. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa - ACHTUNG: die Kennzeichen wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt. +++ dpa-Bildfunk +++

In der Nacht zum Sonntag gab es nach Angaben des BSH auch an anderen Küstenabschnitten eine Sturmflut. „Zwar nicht überall eine schwere Sturmflut wie in Hamburg“, sagte die Sprecherin. Es sei aber die gesamte deutsche Nordseeküste betroffen gewesen. In Bremerhaven habe der Scheitelwert beispielsweise bei 2,14 Metern über dem mittleren Hochwasser gelegen.

Eine Sturmflut ist an der Nordseeküste dann erreicht, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

"Nadia" wirkte sich auch auf die Schifffahrtswege aus: Im Hamburger Hafen verkeilte sich ein Binnenschiff unter einer Brücke. Es sei beim Durchfahren mit dem Steuerhäuschen an der Freihafenelbbrücke hängengeblieben, wie ein Polizeisprecher sagte. Niemand sei verletzt worden. Möglicherweise habe sich der Kapitän wegen des steigenden Wasserstandes der Elbe verschätzt.

"Nadia": Frachter treibt im Sturm ab – manövrierunfähig vor Nordseeküste

Rund 16 Seemeilen (etwa 30 Kilometer) vor der Nordseeküste trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden im Meer und war zwischenzeitlich wegen des Sturms manövrierunfähig. Die Maschine der 190 Meter lange "Vienna" sei zu schwach gewesen, um gegen Wind und Wellen zu halten, teilte ein Sprecher des Cuxhavener Havariekommandos mit. Notschlepper wurden zu dem havarierten Schiff entsandt. Nach sechs Stunden habe man den Frachter sichern können – andernfalls wäre er zur Gefahr für die Küste geworden, sagte der Sprecher.Bei Windstärke 10 seien die Wellen sechs bis sieben Meter hoch gewesen. Per Hubschrauber der Bundespolizei wurden mehrere speziell ausgebildete Seeleute auf den Frachter abgeseilt. Die 24 Crew-Mitglieder der "Vienna" blieben allesamt unverletzt.

Der Bahnverkehr in ganz Norddeutschland leidet unter massiven Sturmschäden. Am frühen Samstagabend stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen für etwa 50 Minuten ein. Betroffen waren insbesondere die ICE-Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Berlin. Dort komme es auch weiterhin zu großen Beeinträchtigungen, wie ein Sprecher sagte.

Sturmtief "Nadia": Im niedersächsischen Scheeßel kollidierte die Lok eines Regionalzuges mit einem Baum. Passagiere verließen den Zug mithilfe von Feuerwehrleuten. Foto: Joto/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Im Regionalverkehr gibt es laut Bahn ebenfalls Zugausfälle und Verspätungen. Reisende und Pendler sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Wann die Züge wieder wie geplant fahren, hänge vom weiteren Verlauf des Sturms ab, sagte der Bahnsprecher. Die Harzer Schmalspurbahn stellte ihren Betrieb ein. Auch die Züge der Harzquerbahn und der Selketalbahn stünden witterungsbedingt still. Der Fährverkehr zu den nordfriesischen Halligen wurde übers Wochenende vollständig eingestellt.

Sturmtief: Fachleute geben keine Entwarnung für Küsten – neue Sturmflut erwartet

Der Höhepunkt des Sturms wurde am Sonntagvormittag vom DWD für beendet erklärt. Allerdings bleibe es im Norden und Osten weiter stürmisch.

Der Höhepunkt des Sturms ist durch, im Norden und Osten ist es aber noch stürmisch. Von Westen allmählich weitere Windabnahme.



Eine Nachlese der gemessenen Böen folgt! /V #Sturm #Nadia #Malik pic.twitter.com/zAXxjKuCMv — DWD (@DWD_presse) January 30, 2022

Noch geben die Fachleute keine vollständige Entwarnung: Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie droht den norddeutschen Küsten bereits die nächste Sturmflut. Am Sonntag werden das Vormittags- beziehungsweise Nachmittagshochwasser 1,5 bis 2 Meter und im Weser- und Elbgebiet 2 bis 2,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Für die Ostseeküste sei bis Sonntagmorgen noch die Niedrigwasserwarnung in Kraft. Die Experten erwarten aber, dass die Wasserstände im Verlauf des Tages bis zu 130 Zentimeter über den mittleren Wasserstand steigen.

(fmg/mit dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de