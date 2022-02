Fünfjähriger in Brunnen gestürzt: Rettungsaktion in Marokko

Fr, 04.02.2022, 10.24 Uhr

In Marokko kämpfen Einsatzkräfte gegen die Zeit: Sie versuchen, einen kleinen Jungen aus einem 32 Meter tiefen Brunnen zu retten. Der fünf Jahre alte Rayan war am Dienstag in das enge Loch in der Nähe seines Familienhauses gefallen.