Urlaub im Corona-Risikogebiet: Das droht bei Einreise nach Deutschland

EU-Impfnachweise ohne Booster nur noch neun Monate gültig

Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen von diesem Dienstag an deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise sind vom 1. Februar an ohne Auffrischungsimpfung nur noch neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf der Frist werden Menschen ohne diesen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.