Amok-Alarm in Kaiserslautern: Polizei räumt Schule

Berlin. An einer Schule in Kaiserslautern ist ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Die Schule wird geräumt.

An der Grundschule in Winnweiler bei Kaiserslautern ist am Montag offenbar ein Amok-Alarm ausgelöst worden. "Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort um die Situation zu prüfen", twitterte die Polizei Kaiserslautern. Kinder und Lehrer würden "vorsorglich in Sicherheit gebracht".

Wie die Polizei unserer Redaktion mitteilte, war auf den Anrufbeantworter der Schule eine Amok-Drohung gesprochen worden. Daraufhin sei die Schule vorsorglich evakuiert worden. Wer hinter dem Anruf steckt, ist bislang unklar. (fmg)

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An der Grundschule in #Winnweiler wurde ein Amokalarm ausgelöst. Die #Polizei ist mit starken Kräften vor Ort um die Situation zu überprüfen.

Wir bitten darum die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Kinder & Lehrer werden vorsorglich in Sicherheit gebracht. #AlarmWinnweiler — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) February 7, 2022

Mehr in Kürze.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de