Unwetter-Warnung: Orkanböen in mehreren Bundesländern erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor bundesweiten Orkanböen

Am Mittwochmittag werden die ersten Stürme erwartet

In der Nacht zu Donnerstag soll es besonders stürmisch werden

Unwetter-Warnung in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits seit Dienstag vor einer "ausgewachsene Sturm- beziehungsweise Orkanlage" in mehreren deutschen Bundesländern. Demzufolge soll es an vielen Orten Deutschlands bereits ab Mittwochmittag stürmisch und regnerisch werden. In der Nacht zum Donnerstag werde es "so richtig windig", so DWD am Dienstag in Offenbach.

Böen im Norden und der Mitte Deutschlands könnten 80 bis 100 Stundenkilometer messen. An den Küsten und im Bergland seien sogar 130 Stundenkilometer wahrscheinlich. Es sei mit Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen.

In vielen Teilen Deutschlands wird vor Sturm und orkanartigen Böen gewarnt. Foto: Anika Wacker / WAZ FotoPool

Unwetter-News von Mittwoch, 16. Februar: Orkan im Anmarsch – Experten erwarten Sturmfluten an der Küste

9.45 Uhr: Ein kräftiges Sturmtief mit Orkanböen der Stärke 12 wird laut Meteorologen ab der Nacht zum Donnerstag über Niedersachsen und Bremen hinwegziehen. Besonders die Küste, die Inseln und das Bergland im Harz werde das Unwetter mit Orkanstärke treffen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Dienstagmittag. Dort seien Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich. Bereits am Mittwochabend soll der Wind aus Westen spürbar auffrischen. "In der Nacht werden die Windgeschwindigkeiten dann rapide zunehmen", sagte die Meteorologin. Es sei von einer Unwetterlage auszugehen. Amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes sollten am Mittwoch folgen.

(fmg/dpa/afp)

