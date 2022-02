Bahn warnt vor Sturm Xandra: Diese Rechte haben Kunden bei Ausfällen

Der Rückblick auf Sturm "Nadia" lässt erahnen was auf Reisende in den kommenden Tagen zukommen könnte. Vor zwei Wochen legte der Sturm den kompletten Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland lahm. Nun steht mit den Stürmen "Xandra" und "Ylenia" gleich ein Doppelschlag an Unwettern bevor. Ab Mittwochnachmittag werden die ersten Orkanböen erwartet, die sich im Laufe der nächsten Tage auf Geschwindigkeiten bis zu 110 km/h steigern können.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Bahn hat deswegen bereits bundesweit vor Ausfällen und Zugverspätungen ab Donnerstag gewarnt. Generell können sich Bahnkunden in solchen Fällen auf ihre Fahrgastrechte berufen. Sämtliche Bahnunternehmen im Fern- aber auch im Nahverkehr sind dann grundsätzlich zu Entschädigungen verpflichtet.

Die Deutsche Bahn gewährt aber aufgrund des Sturms "Xandra" zusätzliche Sonderkulanzen für Ticketinhaber. Haben Fahrgäste ihre Reise im Fernverkehr für Donnerstag den 17.02.2022 oder Freitag den 18.02.2022 geplant, können sie ihr gebuchtes Ticket bereits ab Mittwoch 16.02.2022 bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Sie können die Zugfahrt also früher antreten, auch eine eventuelle Zug- oder Tagesbindung ist aufgehoben.

Auch Sitzplatzreservierungen können laut einer Mitteilung der Bahn kostenlos storniert werden.

Bahnausfälle wegen "Xandra": So stornieren sie Ihre Tickets

Wer nun wegen der Unwetter seine Reise verschieben und das Geld für die Tickets zurückhaben möchte, kann das laut Bahn auf zwei Wegen tun. Für online gebuchte Fahrkarten können Kunden über die Homepage der Bahn ein Kulanzformular ausfüllen. Wer online ein sogenanntes "Flexpreis"-Ticket ohne Zug- dafür aber mit Tagesbindung gekauft hat, kann es über das eigene Kundenportal selbst stornieren. Das geht ebenfalls über die Homepage oder die App der Deutschen Bahn.

Doch Vorsicht: Für City-Tickets der Bahn gelten die besonderen Kulanzregeln nicht.

Bitte planen Sie Ihr Leben so, dass es ok ist, wenn am Samstag zumindest in den Bundesländern



Niedersachsen

Bremen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern



der Bahnverkehr eingestellt ist.



Es gibt noch kleine Unsicherheiten, aber einfach mal schon planen für den Fall — Jörg (@Kachelmann) February 16, 2022

Verspätung wegen "Xandra": Das gilt für Erstattungen

Wer seine Bahnfahrt antritt und aufgrund des Sturms verspätet ankommt, kann mittels der Fahrgastrechte auf eine teilweise Erstattung seiner Fahrtkosten pochen.

Drohen mindestens 20 Minuten Verspätung am Zielort, kann der Reisende auf eine schnellere Verbindung umsteigen – sofern es eine gibt. Wechselt er dabei vom Nahverkehr auf eine teurere Verbindung zum Beispiel im Fernverkehr, etwa einen ICE, muss er den Aufpreis vorstrecken, kann ihn sich aber später erstatten lassen. Ausnahmen gelten bei stark ermäßigten Fahrkarten wie dem "Schönes-Wochenende-Ticket", dem "Quer-durchs-Land-Ticket" oder bei "Länder­Tickets", für die diese Regelung laut Bahn nicht gilt.

Lesen Sie dazu auch: Deutsche Bahn – So pünktlich waren die Fernzüge im Januar

Grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen erwarteter und faktisch eingetretener Verspätung am Zielbahnhof wichtig. Denn daran bemisst sich gemäß der Fahrgastrechte die Höhe der Entschädigung. Wird im Vorfeld erwartet, dass der Zug 60 Minuten oder noch mehr verspätet ist oder ganz ausfällt, kann sich der Fahrgast sowohl den gezahlten Ticketpreis als auch die Reservierungskosten in voller Höhe erstatten lassen.

Fährt der Bahnkunde bei Verspätung bis zum Zielbahnhof durch, erstattet die Bahn den Fahrpreis gestaffelt. Ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof dürfen Bahnreisende mit einer Entschädigung von 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises rechnen, ab 120 Minuten mit 50 Prozent.

(fmg/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de