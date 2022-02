So finden Agenturen Models mit Handicap für Werbung und TV

Lena war die erste, Lovelyn die jüngste Siegerin: Erinnern Sie sich noch an diese Gewinnerinnen von Germany's Next Topmodel. Wir zeigen die GNTM-Kandidatinnen früher und heute.

Dass Models mit Handicap immer erfolgreicher sind, ist laut Giuseppe Gennaro nicht zuletzt großen Namen wie Winnie Harlow und Mario Galla zu verdanken, die für das Thema sensibilisieren und zeigen, dass nicht nur Diversität, sondern auch Handicaps bereichern.

Gennaro leitet gemeinsam mit seinem Gründer- und Inhaber-Kollegen Andreas Donat die Kölner Model-Agentur FAMEONME Casting, die Models in Deutschland, Österreich und der Schweiz vermittelt. In seinem Arbeitsalltag beobachtet er, dass das Erfolgsrezept Model mit Handicap aus den USA und Großbritannien auch hierzulande angekommen ist.

Models mit Handicap, Tattoos, Piercings und Kurven

„Wir haben momentan fast jeden Tag Handicap-Anfragen“, berichtet er am Telefon. „Wir haben schon seit drei, vier Jahren auch Models mit Handicap. Uns war und ist es wichtig, anders zu sein“. Das zeigt sich auch mit Blick in die Kartei zeigt: Die Models auf der Website könnten unterschiedlicher nicht sein.

„Als wir zum Beispiel damit angefangen haben, mit Tattoo-Models zu arbeiten, war das noch verpönt. Und inzwischen ist tätowiert zu sein ebenso massentauglich, wie ein Nasenpiercing zu tragen“, ergänzt er.

Außerdem seien Plus-Size-Models und sogenannte Best-Ager gerade hoch im Kurs. „Ältere Models stehen zum Beispiel mitten im Leben und die Kommunikation läuft oftmals besser“, erklärt Gennaro. „Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass Models mit Handicap auch in Deutschland angekommen sind. Das merken wir nicht nur in der Werbung, sondern auch im Fernsehen – zum Beispiel bei Spiel- und Quizz-Shows.“

Zum Fotoshooting mit Prothese auf der Aida

Ob mit einer Prothese zum Shooting auf der Aida oder als blindes Model auf einer Fashion Show – die Schönheitsideale im Model-Business verschwimmen immer mehr. Das kommt auch bei Kunden an, wie der Geschäftsführer feststellt.

Giuseppe Gennaro, leitet gemeinsam mit seinem Gründer- und Inhaber-Kollegen Andreas Donat die Kölner Model-Agentur FAMEONME Casting. Foto: Daniel Kondratiuk / FAMEONME

Vor allem für die Models selbst seien solche speziellen Anfragen sehr aufregend, wie er erklärt: „Für viele von ihnen ist das eine einmalige Sache. Sie arbeiten ansonsten in ganz anderen Berufen. Da es meist Newcomer sind, sprechen wir sie ganz offen an, ob sie sich das überhaupt vorstellen können.“

Damit sich Models mit Handicap bei solchen Jobs gut aufgehoben fühlen, begleitet sie außerdem ein Betreuer. „Uns ist es wichtig, ihnen ein gutes Gefühl zu geben“, betont der Geschäftsführer, und auch den Kunden gibt es Sicherheit, dass sich vor Ort jemand um das Model kümmert.

Diversität: Besondere Models in Kampagnen für Coca Cola und Zalando

„Oft werden sie für Produktwerbung von Großunternehmen wie Coca Cola oder Adidas gebucht. Auch Diversität und People of Colour sind in diesem Bereich sehr beliebt“, so Gennaro: „Wir haben zum Beispiel schon viele Online-Kampagnen für Großunternehmen wie Zalando zum Thema Diversität durchgeführt, die sich dann bestenfalls auch für den Bereich Handicap interessieren.“

Klar definieren, in welchen Bereichen die Chancen für Models mit Handicap gut stehen, könne er allerdings nicht: „Das liegt schlichtweg an der jeweiligen Unternehmensphilosophie.“

Das bestätigt auch ein Adidas-Sprecher auf Anfrage: „Für Adidas haben Vielfalt und Inklusion in allen Bereichen einen sehr hohen Stellenwert. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit Partnern, Talenten und Testimonials, bei der wir stets großen Wert auf eine inklusive und vielseitige Partnerschaft im Sinne unserer Unternehmenswerte legen.“

Auf der Suche nach speziellen Models werde Gennaros Team insbesondere in Sozialewie Instagram fündig. Interessant ist, wer auffällt: Menschen mit Prothesen zum Beispiel. „Wir haben auch ein Model, das keine Arme und Beine hat – und unfassbar toll ist“, schwärmt Gennaro. Besonders und fotogen sein reicht jedoch nicht aus: „Selbstbewusstsein ist unglaublich wichtig.“

