Elf Jahre Krieg: Syrer warnen Ukrainer vor russischem Militär

Mi, 16.03.2022, 15.12 Uhr

Während der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen beherrscht, begehen tausende Menschen in der syrischen Stadt Idlib den elften Jahrestag des Beginns der Kämpfe in ihrem Land. Viele Menschen unterstützen die Ukrainer beim Durchhalten; sie warnen vor dem russischen Militär, das in Syrien völlig skrupellos vorgegangen sei.