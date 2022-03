Corona-Schnelltests: Kostenlose Test werden verlängert - aber nicht lange

Berlin Die bisherige Testverordnung endet am 31. März. Kostenlose Tests sollen aber auch danach noch möglich sein – allerdings nicht sehr lange.

Bisher konnten sich die Menschen in Deutschland im Rahmen der sogenannten Bürgertests einmal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die bisherige Testverordnung gilt allerdings nur noch bis zum 31. März. Trotzdem sollen die kostenlosen Corona-Schnelltest auch weiterhin möglich sein. Die entsprechende Regel wird, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Dienstag sagte, um zwei Monate bis Ende Mai verlängert. Die Testverordnung soll demnächst angepasst werden.

Zuletzt wurde die Testverordnung im Februar geändert. Seitdem gibt es PCR-Tests nur noch nach einem positivem Antigen-Schnelltest – die rote Warnung in der Corona-Warn-App reicht nicht mehr aus.

Forderung nach Verlängerung der Corona-Tests bis Jahresende

Wegen der zum größten Teil auslaufenden Corona-Schutzmaßnahmen, zu denen auch 3G-Regeln mit einer Möglichkeit zum Freitesten gehören, war über ein Ende der kostenlosen Schnelltests spekuliert worden. Sie werden nun aber um zwei Monate verlängert.

Die Stiftung Patientenschutz forderte bereits kostenlose Corona-Tests bis zum Jahresende. "Es war im letzten Jahr ein Fehler, die Bürgertests abzuschaffen. Viel zu spät kamen sie dann zurück. Jetzt soll sich unter der neuen Bundesregierung Gleiches wiederholen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur.

Die Antigentests hätten sich bewährt. "Schließlich kann so jedermann dafür sorgen, dass seine Infektion frühzeitig erkannt wird. Damit wird die Weitergabe unterbrochen", erklärte Brysch. Deshalb müsse Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die gebührenfreien Tests bis Ende des Jahres garantieren.

Dieser Text erschien zuerst auf www.morgenpost.de

(csr/mit dpa)

