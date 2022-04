Charlène von Monaco erneut verschwunden - Wo ist die Fürstin?

Lange Zeit war Charlène von Monaco aus dem Fürstentum verschwunden

Auch nach ihrer Rückkehr kehrte nie so richtig Ruhe ein

Nun ist Charlène erneut verschwunden

Hat Fürstin Charlène Monaco etwa schon wieder den Rücken gekehrt? Aktuell sieht man die Frau von Fürst Albert II. selten an seiner Seite: Den Großteil des vergangenen Jahres verbrachte die Royal in Südafrika – gesundheitliche Beschwerden hatten sie von einer Reise nach Monaco abgehalten.

Kurz nach ihrer Rückkehr im Fürstentum gab der monegassische Monarch dann bekannt, dass Charlène aufgrund von Erschöpfung erneut das Land verlassen habe. Erst vor rund vier Wochen konnten die Zwillinge Jacques und Gabriella ihre Mutter endlich wieder in die Arme schließen – allerdings wohl nur für kurze Zeit, wie es nun heißt.

Charlène von Monaco soll wieder abgereist sein

Einem Bericht des australischen Magazins "Who" zufolge befindet sich die 44-Jährige bereits seit einigen Wochen nicht mehr in Monaco. So soll die ehemalige Profischwimmerin am 21. März in Nizza in einen Privatjet gestiegen sein. Zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort gibt es keine offiziellen Informationen. Das Magazin geht davon aus, dass sich die Fürstin momentan auf Korsika befindet.

Dabei hieß es zuletzt, dass sich Charlène im März in einem Landsitz der Familie niedergelassen habe, um sich unweit vom Fürstenhaus zu erholen. Fürst Albert hat sich noch nicht zur vermeintlichten Abreise seiner Frau geäußert.

