"The Voice": Große Veränderung in neuer Staffel – Was Zuschauer erwartet

Endlich ist es soweit: Seit Donnerstagabend läuft die Musiksendung “The Voice of Germany” wieder im Fernsehen. In der Jury sitzen dieses Mal zwei neue Gesichter. Die wichtigsten Infos zur Sendung im Überblick.

In der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" erwarten die Zuschauer der Castingshow eine Reihe von Änderungen – angefangen bei der Besetzung. Wie die Sendergruppe ProSieben und Sat.1 am Mittwoch mitteilte, verlassen gleich drei der prominenten Coaches die Show.

Demzufolge werden sowohl Sarah Connor, Nico Santos als auch Johannes Oerding in der nächsten Staffel ersetzt. Einzig Ur-Juror Mark Forster werde auch in diesem Jahr zu sehen sein.

Seinen Exit begründete Oerding auf Instagram wie folgt: "Wir sind im Sommer auf meiner bislang größten Open Air Tour und vor allem konzentriere ich mich darauf, neue Musik zu schreiben und zu veröffentlichen." Der Songwriter gewann die elfte Staffel Ende 2021 mit seinem Kandidaten Sebastian Kren.

"The Voice": Ab Herbst bewerten neue Profis

Die zwölfte Staffel der Erfolgssendung wird ab Sommer produziert und im Herbst ausgestrahlt. Welche Coaches neu einsteigen, wollen die Macher später bekanntgeben.

Der anstehende Austausch der Juroren ist nicht die einzige Änderung in dem Format: Auch Moderatorin Lena Gercke erklärte kürzlich, "The Voice of Germany" zu verlassen. Sie hatte zusammen mit Thore Schölermann durch die Sendungen geführt. (dpa/day)

