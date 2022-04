Corona: Lauterbach warnt vor neuer Omikron-Variante - "Deutlich ansteckender"

Karl Lauterbach warnt vor der neuen Omikron-Variante BA.2.12.1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen

Die zum größten Teil ausgelaufenen Corona-Maßnahmen hatten laut Experten zuletzt nur noch wenig Einfluss auf das Pandemiegeschehen

Die Pandemie hat laut Verfassungsschutz den Antisemitismus in Deutschland verstärkt

Die belgische Königin Mathilde hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Das RKI registriert 198.583 Corona-Neuinfektionen

Berlin. Nachdem die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt stetig gesunken ist, ist der Kennwert von Dienstag auf Mittwoch wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 688,3 an, am Vortag hatte er bei 669,9 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz allerdings noch bei 1044,7, im Vormonat bei 1708,7.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der zuletzt starke Rückgang der Corona-Zahlen könnte auch darin begründet sein, dass am Osterwochenende weniger getestet und gemeldet wurde. Für den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sind die generell fallenden Zahlen aber auch ein Beweis, dass das Ende der Maßnahmen keine negativen Folgen gehabt habe. "Die Menschen sind in der überwiegenden Zahl in der Lage, eigenverantwortlich zu handeln." Virologen verweisen derweil auf den Frühlingsbeginn: Mehr UV-Strahlung und weniger Aktivitäten in Innenräumen seien natürlicher Feind des Coronavirus.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Mittwoch, 20. April: Lauterbach in Sorge um neue Omikron-Variante

19.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich besorgt über die Ausbreitung einer neuen Subvariante in den USA gezeigt. "Niemand hört das gerne, aber es ist so: Das Coronavirus bleibt unberechenbar", schrieb Lauterbach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Laut Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC ist BA.2.12.1 bereits die Ursache für jede fünfte Corona-Infektion in den Vereinigten Staaten – Tendenz steigend. Die CDC schätzt, dass die Subvariante noch einmal 23 bis 27 Prozent ansteckender sein könnte, als die ohnehin schon ansteckendere Omikron-Variante BA.2. D. Laut CDC deuten bisherige Berichte jedoch nicht daraufhin, dass BA.2.12.1 einen schwereren Krankheitsverlauf verursachen.

In den USA ist eine neue Variante aufgetreten, die deutlich ansteckender als Omicron BA2 zu sein scheint. Niemand hört das gerne, aber es ist so: Das Coronavirus bleibt unberechenbar. Durch Überwachung neuer Varianten und Anpassungen der Impfstoffe sind wir aber gut vorbereitet https://t.co/tG87p9CtKX — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 20, 2022

Schwedischer Epidemiologe Tegnell wechselt doch nicht zur WHO

17.53 Uhr: Anders als ursprünglich gedacht wechselt Schwedens international bekannt gewordener Ex-Staatsepidemiologe Anders Tegnell doch nicht zur Weltgesundheitsorganisation (WHO). Man habe den 66-Jährigen zwar Anfang März ausgewählt, sich als Experte an einem internationalen, mit der WHO zusammenhängenden Auftrag zu beteiligen, teilte die schwedische Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten am Mittwoch mit. Für den besagten Auftrag habe man jedoch leider keine Einigung erzielen können. Tegnell werde nun stattdessen internationale Angelegenheiten bei der Gesundheitsbehörde bearbeiten.

Der promovierte Infektionsarzt war lange Zeit das öffentliche Gesicht des schwedischen Sonderwegs im Kampf gegen das Coronavirus gewesen. Schweden hatte dabei im Vergleich zu den meisten anderen Ländern Europas auf deutlich lockerere Maßnahmen und stärker auf Appelle an die Vernunft der Bürger gesetzt. Lockdowns gab es in dem skandinavischen EU-Land nie.

Anders Tegnell bei der Pressekonferenz. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

Belgische Königin Mathilde positiv auf Coronavirus getestet

16.17 Uhr: Die belgische Königin Mathilde ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher werde die Königin ihre öffentlichen Termine diese Woche absagen, teilte der Königspalast am Mittwoch mit. Die Königin fühle sich aber gut und halte sich an die Empfehlungen ihres Arztes.

Das belgische Königspaar König Philippe und Königin Mathilde 2019 in Wittenberg. Foto: dpa

Corona-Pandemie hat laut Verfassungsschutz Antisemitismus verstärkt

15.25 Uhr: In der Corona-Pandemie hat sich der Antisemitismus in Deutschland verstärkt. "Teils jahrhundertealte antisemitische Verschwörungsvorstellungen erfahren durch die Pandemie einen neuerlichen Verbreitungsschub, der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht", heißt es in einem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Verschwörungstheoretisches Denken sei während der Pandemie unter anderem über soziale Medien kontinuierlich verbreitet worden.

Jene Verbreitung antisemitischen Denkens sei unter anderem durch Lockdowns und Kontaktbeschränkungen forciert worden, heißt es in dem "Lagebild Antisemitismus 2020/2021". Die Pandemie werde dabei in erster Linie in "bereits bestehende antisemitische Verschwörungstheorien eingebettet".

Antisemitismus bei Corona-Protesten: Ungeimpfte stilisieren sich mit dem gelben Stern als Opfer.

41 Verfahren gegen Covid-Impfpflicht beim Verfassungsgericht anhängig

15.13 Uhr: Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind 41 Verfahren zu Verfassungsbeschwerden gegen die Corona-Impfpflicht für das Personal in der Pflege und in Krankenhäusern anhängig. Insgesamt seien inzwischen 210 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingegangen, teilte der Sprecher des Gerichts dem Evangelischen Pressedienst am Mittwoch auf Anfrage mit. In 169 Fällen sei die Verfassungsbeschwerde aber nicht zur Entscheidung angenommen worden.

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Mitte März. Seitdem müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber eine Corona-Impfung oder -Genesung oder eine Kontra-Indikation nachweisen. Die kommunalen Gesundheitsämter können gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozial- und Gesundheitsbranche ohne diesen Nachweis ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Nach dem Scheitern einer allgemeinen Corona-Impfpflicht für Ältere vor knapp zwei Wochen im Bundestag hatten mehrere Verbände im Gesundheitswesen die Impfpflicht für das Personal infrage gestellt, darunter die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Caritas.

Corona-Maßnahmen haben nach Expertenmeinung nur begrenzten Einfluss

13.44 Uhr: Die zum größten Teil ausgelaufenen Corona-Maßnahmen hatten nach Überzeugung der Virologen Klaus Stöhr und Hendrik Streeck zuletzt nur noch nur begrenzten Einfluss auf das Pandemiegeschehen. Den größten Effekt auf "die Verbreitung des Virus hat die Saisonalität", sagte Streeck der "Bild"-Zeitung. "Das sind unter anderem wärmere Temperaturen, mehr UV-Strahlung und das Verhalten der Menschen, die es zu Beginn des Frühlings nach draußen zieht. Das sehen wir derzeit."

Stöhr sagte der Zeitung: "Die Wirkung von Corona-Maßnahmen wird drastisch überschätzt." Das Infektionsgeschehen gehe derzeit deutschlandweit stark zurück, "weil sich viele Menschen infiziert und so eine natürliche Immunität bekommen haben. Das Virus findet schlicht seltener empfängliche Wirte".

Hendrik Streeck steht in einem Labor. Foto: dpa

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle vorherigen Corona-News finden Sie in diesem Newsticker.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de