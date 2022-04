Nach Angaben der Polizei wurden fünf Personen in Leverkusen verletzt, nachdem ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren war.

Nordrhein-Westfalen Auto fährt in Menschengruppe - Fünf Verletzte in Leverkusen

Ein Autofahrer ist am Samstag in Leverkusen in eine Menschengruppe gefahren. Wie ein Polizeisprecher in Köln am Nachmittag weiter mitteilte, gibt es nach derzeitigem Stand fünf Verletzte.

Es habe sich um eine kleinere Menschengruppe gehandelt. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt. Vorher hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet. Der Zeitung zufolge soll der Autofahrer nach ersten Informationen geflüchtet sein. Der Vorfall ereignete sich demnach an einer größeren Kreuzung in Leverkusen.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-16162/3